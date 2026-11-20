Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro y stock de Canva+)

Este día entrarán en vigor las multas y sanciones por Ley de Bienestar Animal.

En un momento histórico para el trato de los animales en México, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Bienestar Animal. Con esta legislación, se sancionará a quienes incurran en maltrato, abandono, negligencia y otras conductas que representen un daño a los seres sintientes. Pero, ¿cuándo entran en vigor las multas? Te contamos.

La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales crea un marco nacional para el bienestar, cuidado y protección de los animales, a quienes reconoce como objeto de cuidado humano.

🐶 Con 470 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Bienestar Animal, que contempla multas de hasta 234 mil 620 pesos, arrestos administrativos y nuevas medidas contra el maltrato animalhttps://t.co/h1fISGPpEv — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 19, 2026

Busca homologar a nivel nacional conceptos como bienestar, maltrato y crueldad. Así, su aprobación implica nuevas sanciones que pueden ir desde una multa, arresto administrativo, decomiso, clausura y hasta prohibición de poseer animales.

Este día entran en vigor multas y sanciones de la Ley de Bienestar Animal

La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales fue aprobada en septiembre en el Senado, mientras que, el 18 de noviembre, fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Aspecto de una manifestación por el bienestar animal en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Una vez completada la aprobación en ambas Cámaras, la Ley de Bienestar Animal se hizo prácticamente “oficial”... sin embargo, aún falta un paso para que comiencen a aplicarse las sanciones.

Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el 18 de noviembre, el decreto fue enviado al Ejecutivo federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una vez que se publique, la ley comenzará a aplicarse 60 días después de su publicación en el DOF .

En consecuencia, las multas y demás sanciones no pueden imponerse todavía con fundamento en esta ley federal; la fecha de entrada en vigor dependerá del día exacto en que se publique el decreto (a partir del cual se cuentan 60 días).

Aspecto de una manifestación por el bienestar animal en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Además, la ley contempla un plazo de hasta 365 días para que las entidades federativas armonicen sus leyes locales y para desarrollar la normativa necesaria del Padrón de Personas Infractoras.

Es decir, probablemente las multas y sanciones contempladas en la Ley de Bienestar Animal comiencen a aplicarse entre finales de 2026 y principios de 2027 .

¿Cuáles son las multas y sanciones que se aplicarán por la Ley de Bienestar Animal?

Las multas y sanciones que se aplicarán como parte de la Ley de Bienestar Animal las explicamos con detalle en ESTA NOTA.

Sin embargo, en resumen, se sancionará con multas de 50 hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes incurran en conductas de maltrato animal, crueldad, negligencia o abandono.

Otras sanciones también contemplan:

Arresto administrativo de hasta 36 horas en casos determinados

Decomiso de animales o bienes vinculados a la infracción

Clausura temporal o definitiva de establecimientos

Suspensión o revocación de licencias, permisos y autorizaciones

Inscripción en el Padrón de Personas Infractoras por entre uno y cinco años

Posible prohibición de tener animales por uno a cinco años, o de manera definitiva, según el alcance reportado de la norma

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