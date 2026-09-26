10 puntos de la Ley Animal que protege a lomitos y michis en Edoméx

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, integra a la ciudadanía mediante el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal.

A tres años de gobierno, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez consolidó al Estado de México como la Capital Mundial del Bienestar Animal, a través de acciones enfocadas en la protección, cuidado y tenencia responsable de los seres sintientes.

Con la aprobación de la Ley del Bienestar Animal en la entidad mexiquense, se estableció un marco integral para prevenir y sancionar el maltrato, con penas de hasta 11 años de prisión por crueldad animal, además de mecanismos para fortalecer la identificación, atención, rescate, adopción y protección de lomitos y michis.

Más de 80 mil servicios veterinarios gratuitos y esquemas de adopción buscan transformar las condiciones de vida de las mascotas. ı Foto: Gobierno Edomex

Estos son 10 puntos que contempla la Ley del Bienestar Animal del Edomex:

Prevención del maltrato. Protección animal como política pública. Tenencia responsable. Delitos y sanciones contra el maltrato. Reconocimiento de las familias multiespecie. Vigilancia para el bienestar animal. Registro Único de Animales de Compañía. Padrón de asociaciones protectoras. Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal. Centros de Control y Bienestar Animal.

La Ley de Bienestar Animal implementa el Registro Único de Animales de Compañía para garantizar una tenencia responsable en la entidad. ı Foto: Gobierno Edomex

A estas acciones se suman más de 80 mil atenciones veterinarias brindadas durante la actual administración, así como programas que promueven la adopción responsable de animales que no cuentan con un hogar.

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