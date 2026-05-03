Edomex llevará módulo de adopción de perros y gatos al Nemesio Diez para el México vs Serbia

Gobierno del Estado de México instalará módulo de adopción animal en el Estadio Nemesio Diez.

El gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, impulsa “La Mejor Jugada es Adoptar”, iniciativa que llevará al partido entre la Selección Mexicana y Serbia, con la finalidad de que perros y gatos rescatados encuentren un hogar.

A través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), instalará un módulo de adopción a las afueras del Estadio Nemesio Diez, el próximo 4 de junio, para que la afición tenga la oportunidad de conocer, convivir y brindar una familia a seres sintientes .

Gobierno de Delfina Gómez impulsa adopción animal con “La Mejor Jugada es Adoptar”. ı Foto: Cortesía

Dicha iniciativa nació para promover la adopción responsable de lomitos y michis, crear conciencia sobre el cuidado de los seres sintientes y consolidar una cultura de compromiso en las familias mexiquenses. A través de jornadas realizadas en los días de partido, se ha logrado que 155 animales encuentren un hogar.

Cada uno de estos seres sintientes cuenta con un protocolo integral de salud: se entregan desparasitados, vacunados y esterilizados; además, se da seguimiento puntual a cada adopción, para asegurar el bienestar y cuidado.

En este contexto, la CEPANAF seguirá con activaciones especiales durante los encuentros como local del Deportivo Toluca. Cada partido será una oportunidad para jugar en equipo por quienes no tienen voz: al invitar a que las y los aficionados se conviertan en parte de esta alineación ganadora ya que el verdadero campeonato se gana cuando un ser sintiente encuentra un hogar.

cehr