Balacera en Tres Ríos, Culiacán, deja al menos 3 muertos y una herida | VIDEO

Balacera al exterior e interior de plaza Cuatro Ríos en sector Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, deja tres muertos y una herida.

En medio de tensión social y política por los señalamientos de Estados Unidos a funcionarios de Sinaloa por presunto narcotráfico, se registró una balacera en el sector Tres Ríos de Culiacán, que dejó al menos tres personas muertas y una mujer lesionada.

Medios locales reportaron que el ataque armado se registró en dos episodios, separados por poco más de una hora de diferencia, la madrugada de este domingo.

De acuerdo con los reportes, el primer ataque se registró alrededor de las 01:30 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, al exterior de la plaza Cuatro Ríos.

Ahí, sujetos armados interceptaron al conductor de un vehículo Volkswagen de color blanco, quien perdió la vida en el momento. Una mujer que viajaba en otro vehículo resultó lesionada por las detonaciones de arma de fuego, presuntamente por “bala perdida”.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Fiscalía estatal y del Ejército mexicano, para atender la situación y resguardar la seguridad de los presentes.

🚨Persiste la violencia en Sinaloa



Dos balaceras en la zona de Tres Ríos, en Culiacán, dejaron un saldo preliminar de tres personas muertas y una mujer lesionada, en hechos ocurridos con hora y media de diferencia.



El segundo ataque se registró mientras peritos de la Fiscalía… pic.twitter.com/7qGpHYt7pL — Azucena Uresti (@azucenau) May 3, 2026

No obstante, poco más de una hora después, y aún con la presencia de elementos de seguridad, se registró otra balacera, ahora al interior de la plaza Cuatro Ríos.

Por este nuevo ataque se registró un saldo de dos personas muertas, ambas masculinas, según reportes preliminares.

Asimismo, de acuerdo con los informes, el tiroteo ocurrió mientras aún había clientes en la plaza, particularmente en los recintos de entretenimiento y casino.

🚨 Ataque en Tres Ríos en #CULIACÁN: se confirman 3 personas ejecutadas y una mujer herida por bala pérdida en hechos registrados la madrugada del domingo pic.twitter.com/9zIvdIy1CT — Nación Norteña (@NacionNortena) May 3, 2026

Videos que circularon en redes sociales atestiguan el momento en que elementos del Ejército ingresan a la plaza, y que algunos transeúntes corren en pánico ante las detonaciones y el operativo de seguridad.

No se reportan detenidos hasta el momento, si bien, de manera extraoficial, se informó que se decomisó un arma corta y un arma larga.

Asimismo, hasta el momento se desconocen más detalles de qué ocasionó la balacera, si bien el episodio ocurre en el contexto de la disputa por el liderazgo del Cártel de Sinaloa entre las facciones “La Chapiza” y “La Mayiza”, tras la detención del líder Ismael “El Mayo” Zambada en octubre de 2024.

Asimismo, el episodio ocurre en medio de tensión política por señalamientos de Estados Unidos a funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre los señalados se encuentran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Ambos ya pidieron licencia a sus cargos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am