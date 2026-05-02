‘Ahí nos vemos’: Enrique Inzunza afirma que sí estará en la Comisión Permanente tras ausentarse del Senado

Senador Enrique Inzunza Cázarez, de Morena, adelanta que asistirá a la Comisión Permanente.

El senador Enrique Inzunza Cázares, de Morena, adelantó que se integrará a los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tras ausentarse del Senado de la República el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal en su contra por narcotráfico .

A través de un breve mensaje en video, grabado desde su natal Badiraguato, Sinaloa, recordó que las y los integrantes de la Comisión Permanente están citados el próximo miércoles, a las 11:00 horas, a la sesión plenaria, en la que, aseguró, “ahí nos vemos”.

“Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente , este próximo miércoles 6 de mayo. Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional”, escribió.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.



Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.



Y de qué mejor… pic.twitter.com/twUtUA3r6S — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

Más temprano en otra publicación, Inzunza Cázares sugirió que no solicitaría licencia para separarse de sus funciones legislativas, al señalar que refutaría “todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República”.

No obstante, aseguró que colaboraría “puntualmente” con las autoridades mexicanas ante “cualquier citación o llamamiento”, luego de que Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición.

Además, el legislador de Morena rechazó de nuevo las acusaciones en su contra , que calificó como “calumnias”, y sostuvo que Estados Unidos las difundió “casualmente” tras la muerte de dos presuntos agentes de la CIA durante una operación antinarcóticos en Chihuahua, estado gobernado por el PAN.

El miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) dieron a conocer la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

También fueron acusados otros ocho funcionarios y exfuncionarios de esa entidad del Pacífico, entre ellos el senador Enrique Inzunza, por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para presuntamente distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a Estados Unidos “a cambio de apoyo político y sobornos”.

Estados Unidos imputa a cada uno cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, por los que enfrentan posible cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.

Además del mandatario estatal y el senador de Morena, fueron acusados:

Juan de Dios Gámez Mendívil , presidente municipal de Culiacán, ahora con licencia

Dámaso Castro Saavedra , fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés , exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez , alias “El Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito , alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán

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cehr