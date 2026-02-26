Edomex implementa Estrategia CERA para eliminar maltrato y abandono animal.

El Gobierno del Estado de México puso en marcha la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta) con el objetivo de atender la sobrepoblación, el abandono y el maltrato de animales de compañía. El arranque se realizó en Chicoloapan, pero el programa tendrá alcance estatal y se desplegará en los 125 municipios mexiquenses.

Impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la estrategia contempla jornadas integrales que incluyen esterilizaciones, consultas veterinarias, desparasitaciones y módulos de orientación para fomentar la tenencia responsable. La operación está a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), en coordinación con autoridades municipales.

Durante esta jornada en el Oriente del Estado de México, 400 personas acudieron con animales; por ello se realizaron 289 esterilizaciones, 64 consultas veterinarias y 589 desparasitaciones. Además, personal del Parque Ecológico Zacango participó con actividades de educación y prevención enfocadas en el cuidado animal, en el marco del Día Mundial de la Esterilización.

De acuerdo con el Gobierno mexiquense, la estrategia inició en el 2025 y está respaldada por instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el C5 y diversas asociaciones protectoras de animales. Estas jornadas se realizarán en todos los municipios durante todo el año; las fechas y sedes serán difundidas a través de los canales oficiales.

Con la Estrategia CERA, la administración de Delfina Gómez Álvarez coloca el bienestar animal como parte de su agenda pública. La intención es atender de manera directa a quienes conviven con animales de compañía y establecer una política que combine intervención médica, educación y promoción de la adopción responsable en todo el estado.

