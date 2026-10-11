Romina Contreras recibe el Premio Internacional ALMA 2026 por ‘Huixquilucan con Arte’

La presidenta municipal, Romina Contreras, recibió este premio por el programa “Huixquilucan con Arte”, el cual inició en 2022 con el objetivo de promover el talento de los artistas locales y recuperar espacios públicos.

Este reconocimiento fue otorgado, por cuarto año consecutivo, por la Asociación de Municipios de México y la Alianza de Líderes Mundiales, lo que refrenda a Huixquilucan como un referente a nivel nacional y estatal.

Huixquilucan, Estado de México, octubre 11, 2026.- La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el Premio Internacional ALMA 2026 en la categoría “Impulsor de la Cultura y el Arte”, por el éxito e impacto social del programa “Huixquilucan con Arte”, diseñado para recuperar y embellecer los espacios públicos, reforzar la seguridad en las calles y promover el talento de los artistas y artesanos locales, a través de la intervención de murales y esculturas monumentales en todo el territorio.

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El programa "Huixquilucan con Arte" ha logrado intervenir el paisaje urbano con esculturas monumentales y murales desde 2022. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Al recibir este reconocimiento por cuarto año consecutivo, otorgado por la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) y la Alianza de Líderes Mundiales (ALMA), la alcaldesa Romina Contreras puntualizó que “Huixquilucan con Arte” nació en 2022 con el propósito de crear una estrategia cultural para fomentar valores, generar identidad y exaltar el sentido de pertenencia, además de integrar a las tres zonas que conforman el territorio —Tradicional, Popular y Residencial— a través de espacios de diálogo, encuentro y colaboración.

“Este premio lo ganamos por llevar el arte a todas las comunidades, lo más importante para nosotros es rescatar espacios públicos, y a través de ‘Huixquilucan con Arte’, de las piezas y creaciones de nuestros artesanos y artistas, hemos plasmado muchos temas e historias como la erradicación de la violencia de género, la lucha contra el cáncer de mama, el cuidado de la ecología, el del agua y el profundo respeto por las tradiciones de nuestro municipio, destacando la importancia de que un municipio tenga arte”, compartió la presidenta municipal.

En este marco, Romina Contreras detalló que esta iniciativa se ha convertido en un referente en el municipio, pues, desde 2022 a la fecha, “Huixquilucan con Arte” suma cerca de 120 esculturas monumentales con formas de conejos, sillas en forma del topónimo del municipio, corazones, mariposas y balones de futbol, logrando intervenir el paisaje urbano y, principalmente, fomentando y difundiendo la identidad del territorio.

Huixquilucan se consolida como referente nacional tras recibir galardones consecutivos por parte de asociaciones municipalistas. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Asimismo, la alcaldesa resaltó que este programa también incluye la creación de 49 murales monumentales distribuidos estratégicamente en las comunidades y colonias de Huixquilucan para impulsar la recuperación de espacios públicos y la dignificación del paisaje urbano, garantizando que el arte sea accesible para todas las familias.

Durante la ceremonia de premiación, la presidenta ejecutiva de AMMAC y presidenta de ALMA, Nallely Gutiérrez Gijón, celebró el encuentro entre diversas personalidades, cuyas acciones han abierto caminos, que permiten crear oportunidades y cambiar realidades.

“Un reconocimiento puede llevar el nombre de una persona, su impacto, en cambio, vive en muchas más, por eso nacieron los Premios Internacionales ALMA, para honrar a mujeres y hombres que han puesto su talento y trabajo en sus decisiones al servicio de algo que trasciende su propia vida”, puntualizó.

En esta cuarta edición del Premio Internacional ALMA 2026 se premiaron diversas categorías como Avance en la tecnología e innovación digital, Buena gestión ambiental y sostenibilidad, Cercanía a la ciudadanía, Desarrollo social, Empoderamiento femenino y activismo, Excelencia en comunicación radial, Excelencia en seguridad privada, Fortalecimiento de redes comunitarias, Labor informativa, Mejores prácticas municipales, Promotor de infraestructura y planeación urbana, Trayectoria artística y Trayectoria y liderazgo en el futbol mexicano, entre otras.

El Premio Internacional ALMA 2026 consolida cuatro años de distinciones continuas por parte de estas asociaciones para Huixquilucan, las cuales incluyen el premio al “Fortalecimiento Institucional” en 2025, por “Huixquilucan Contigo 24/7”; a las “Mejores Prácticas Municipales” en 2024, por el programa “Acción por la Educación”; y en la categoría de “Municipio libre de trata”, otorgado en 2023.

A estos, se suman otros reconocimientos recientes que consolidan al Gobierno de Huixquilucan como un referente a nivel nacional y en el Estado de México, como el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México; el Premio Lidera 2026, en la categoría de “Mejor Desempeño de Gobierno Municipal”; así como el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en los rubros de “Innovación y Construcción de Paz” y “Atención Ciudadana”, derivados de la implementación del “Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7”.

am