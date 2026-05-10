Romina Contreras, de Huixquilucan, hila 53 meses como la alcaldesa mejor evaluada del Edomex

Romina Contreras Carrasco se consolida como la edil con mayor respaldo ciudadano en el Estado de México.

Por 53 meses consecutivos, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, se ha posicionado como la alcaldesa mejor calificada del Estado de México, de acuerdo con diversas casas encuestadoras que han evaluado su desempeño desde el inicio de su primera gestión, consolidándose como la líder política con mayor respaldo en la entidad mexiquense y una de las mejores evaluadas a nivel nacional.

Ejemplo de ello, son los resultados de la más reciente Medición Mensual de Alcaldes en el Estado de México, realizada por la empresa Massive Caller, correspondiente al mes de mayo de 2026, donde Romina Contreras obtuvo el primer lugar en aprobación ciudadana, con una calificación de 62 por ciento, entre 19 de sus homólogos incluidos.

La presidenta municipal encabeza los rankings de aprobación de empresas como Massive Caller y Statistical Research Corporation. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Al respecto, la alcaldesa sostuvo que este resultado obedece a la estrategia que mantiene su gobierno basado en la cercanía con la gente, pues con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7” se atienden de primera mano las demandas en servicios públicos, mejorando la calidad de vida de las familias con obras de alto impacto, educación de primer nivel, atención a la salud, seguridad y el constante fortalecimiento del tejido social.

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“Todos los rankings de aprobación ciudadana coinciden en que el Gobierno de Huixquilucan es el mejor calificado de todo el Estado de México, como resultado de las políticas públicas y programas que implementamos para promover el desarrollo del municipio (...). Hemos refrendado nuestro liderazgo y esta posición desde el inicio de mi primera administración”, destacó.

La presidenta municipal encabeza los rankings de aprobación de empresas como Massive Caller y Statistical Research Corporation. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Asimismo, la presidenta municipal indicó que este resultado también se sustenta en la solidez financiera, pues Huixquilucan se posicionó dentro de los 10 municipios del país que más impuestos e ingresos propios per cápita recauda anualmente, lo que se traduce en obra pública y programas sociales en beneficio de la población.

La metodología de esta encuesta consistió en 600 entrevistas telefónicas robotizadas de forma aleatoria, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de +/- 4.3 por ciento. En tanto, en el “Ranking de Alcaldes Edomex”, de Statistical Research Corporation, correspondiente a abril de 2026, Romina Contreras obtuvo el primer lugar en el rubro de aprobación ciudadana con una calificación de 66.5 por ciento, mientras que en el “Ranking de Alcaldes” de esta misma empresa, que incluye a presidentes municipales de todo el país, se colocó en la segunda posición con el mismo puntaje.

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