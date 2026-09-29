Romina Contreras refrenda su posición como mejor alcaldesa

LA TITULAR de Huixquilucan (c), al recorrer ayer la comunidad de El Plan.

LA PRESIDENTA municipal de Huixquilucan, Estado de México, Romina Contreras, ratificó su posición como la alcaldesa mejor calificada entre los municipios metropolitanos del país, al obtener el primer lugar en aprobación ciudadana, de acuerdo con tres casas encuestadoras.

Las firmas Gobernarte, Statistical Research Corporation y Trending Poll destacaron a la alcaldesa por los resultados de la implementación de un modelo de gobierno humanista y cercano, enfocado en el trabajo 24/7 y la atención directa a las demandas de la población.

2,479 Municipios y alcaldías hay actualmente en México

En el Ranking de Alcaldes de Municipios Metropolitanos de la empresa Gobernarte, correspondiente al mes de septiembre, la alcaldesa obtuvo el primer lugar nacional con una calificación del 69.3% en aprobación ciudadana, la cifra más alta registrada entre sus homólogos de todo el país.

EL TIP: EN EL PLAN se inauguró este año la segunda etapa de la unidad deportiva, para el disfrute de la Zona Tradicional.

De igual manera, en la medición de la empresa Statistical Research Corporation, Romina Contreras encabeza el top 10 del Ranking de Alcaldes del Estado de México, con 64.9 por ciento de aprobación ciudadana, lo que refleja, se dijo, un trabajo permanente en los servicios públicos, así como el éxito de diversos programas como Huixquilucan Contigo 24/7, Acción por la Educación y el modelo de seguridad que blinda a todo el territorio.

Asimismo, la encuestadora Trending Poll, en su evaluación más reciente, destaca que la presidenta municipal de Huixquilucan se colocó en primer lugar nacional, con 84.6 por ciento de aprobación ciudadana.

“Una vez más, ratificamos nuestra calificación, al colocarnos en los primeros lugares a nivel nacional y estatal en aprobación ciudadana. No bajaremos la guardia y seguiremos trabajando 24/7 para que Huixquilucan siga siendo el mejor lugar para vivir y donde las familias cuenten con los mejores servicios públicos”, expresó la alcaldesa.

Contreras Carrasco encabezó el programa de Huixquilucan Contigo 24/7 en la comunidad de El Plan, en donde se supervisaron diversos trabajos como el balizado de guarniciones, cebras, pasos peatonales, topes y bocacalles, además de la rehabilitación de luminarias y el retiro de vehículos abandonados.

Ahí, el gobierno de Huixquilucan entregó botes de pintura, cal y cemento, así como apoyos funcionales y alimenticios a los adultos mayores y a las familias.

Romina Contreras encabeza la aprobación de alcaldes metropolitanos en México según mediciones de Gobernarte, Statistical y Trending Poll. ı Foto: Especial.

Romina Contreras encabezó la jornada del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”

Como parte de las acciones de trabajo en campo, Romina Contreras encabezó la jornada del programa “Huixquilucan Contigo 24/7” en la comunidad de El Plan, donde supervisó tareas operativas de infraestructura y mantenimiento urbano.

Durante la intervención se efectuaron labores de balizado en guarniciones, cebras, pasos peatonales, topes y bocacalles, la rehabilitación del alumbrado público y el retiro de vehículos abandonados en las vías públicas.

A la par de las faenas urbanas, el Gobierno de Huixquilucan distribuyó apoyos funcionales y alimenticios destinados a adultos mayores y familias vulnerables de la localidad, además de entregar insumos directos consistentes en botes de pintura, cal y cemento.

Las acciones desarrolladas en El Plan se suman a los proyectos de infraestructura ejecutados durante el presente año en la comunidad, entre los que destaca la inauguración de la segunda etapa de la Unidad Deportiva, equipada con instalaciones profesionales orientadas a la recreación y la práctica deportiva de los habitantes de la Zona Tradicional.

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JVR