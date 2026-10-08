Reconoce Huixquilucan vocación, entrega y profesionalismo de bomberos

Para reconocer a los integrantes del Cuerpo de Bomberos su vocación, entrega y profesionalismo para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias, el Gobierno de Huixquilucan otorgó la “Presea al Mérito y Valor del Bombero 2026”, con el fin de enaltecer las buenas prácticas y el alto sentido del deber de los elementos que sobresalieron en sus funciones durante el último año.

En el marco de la Onceava Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó la entrega de estos galardones y los estímulos económicos correspondientes, a quienes, por su disciplina, responsabilidad y desempeño demostrado en sus labores cotidianas y atención de siniestros, resultaron seleccionados por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera para el Cuerpo de Bomberos.

“Refrendamos nuestro compromiso y gratitud, como gobierno y sociedad, de impulsarlos y respaldarlos en todo momento. Reconocimiento y gratitud que hago extensivo a sus familiares, muchos aquí presentes, ya que son ustedes los que esperan su regreso después de cada emergencia, cubren ausencias, horarios y respaldan permanentemente esta importante vocación de vida”, apuntó Romina Contreras.

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Ahí mismo, la alcaldesa explicó que la “Presea al Mérito y Valor del Bombero 2026”, es la distinción más importante que la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan otorga a los Bomberos por su actuar 24/7 a favor de la población ante situaciones de riesgo, por lo que la selección de los galardonados se basó en diversos criterios, tales como alto riesgo de vida, salvaguarda de vidas y bienes, aplicación de conocimiento y habilidades, tipo de emergencia y servicios atendidos.

Tras ser galardonado, el bombero Cristian Alberto Ramos Mejía agradeció al Gobierno de Huixquilucan por reconocer y valorar su labor, así como su compromiso permanente con la profesionalización, capacitación y desarrollo del Cuerpo de Bomberos.

“Este reconocimiento no solo es mío, pertenece a cada compañero con el que comparto la guardia, la atención del peligro y el esfuerzo diario, pertenece a quienes están en la estación listos para salir al llamado y a nuestras familias que cargan con la angustia silenciosa de esperarnos de regreso a casa”, expresó.

Los bomberos premiados con el primero, segundo y tercer lugar fueron Cristian Alberto Ramos Mejía, Gustavo Jean Paul Gómez Ibáñez y Luis Enrique Rodríguez Sánchez, respectivamente, quienes, además del galardón, recibieron un estímulo económico por 15 mil, 10 mil y cinco mil pesos, respectivamente.

En el marco de esta sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, se informó que, durante los meses de agosto y septiembre, en materia de seguridad se implementaron acciones para impulsar la paz territorial, tales como más de mil 740 operativos en las tres zonas del territorio, así como el fortalecimiento del programa de Reordenamiento Vial que consiste en el retiro de vehículos en abandono, bienes mostrencos, así como la colocación de inmovilizadores en zonas y puntos estratégicos para contar con una mejor movilidad.

También, el director general de Desarrollo Económico y Empresarial de Huixquilucan, Nestor Iván Torres Lagunas, rindió protesta como vocal de la Comisión de Coordinación Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

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FGR