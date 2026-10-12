Reconocen a Huixquilucan por impulso a la cultura

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el Premio Internacional ALMA 2026 en la categoría “Impulsor de la Cultura y el Arte”, por el éxito e impacto social del programa Huixquilucan con Arte, diseñado para recuperar y embellecer los espacios públicos, reforzar la seguridad en las calles y promover el talento de los artistas y artesanos locales, a través de la intervención de murales y esculturas monumentales en todo el territorio.

Al recibir este reconocimiento por cuarto año consecutivo, otorgado por la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) y la Alianza de Líderes Mundiales (ALMA), la alcaldesa puntualizó que Huixquilucan con Arte nació en 2022 con el propósito de crear una estrategia cultural para fomentar valores, generar identidad y exaltar el sentido de pertenencia, además de integrar a las tres zonas que conforman el territorio —Tradicional, Popular y Residencial— a través de espacios de diálogo, encuentro y colaboración.

En este marco, Romina Contreras detalló que esta iniciativa se ha convertido en un referente en el municipio, pues, desde 2022 a la fecha, Huixquilucan con Arte suma cerca de 120 esculturas monumentales con formas de conejos, sillas en forma del topónimo del municipio, corazones, mariposas y balones de futbol, logrando intervenir el paisaje urbano y, principalmente, fomentando y difundiendo la identidad del territorio.

Asimismo, la alcaldesa resaltó que este programa también incluye la creación de 49 murales monumentales distribuidos estratégicamente en las comunidades y colonias de Huixquilucan para impulsar la recuperación de espacios públicos y la dignificación del paisaje urbano, garantizando que el arte sea accesible para todas las familias.