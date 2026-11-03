Inundaciones en Sonora dejan dos defunciones

Personal de la Semar, ayer, al atender a los afectados en estados del norte del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó la muerte de dos personas en Guaymas, Sonora, después de que la corriente arrastró su vehículo durante las intensas lluvias que afectaron a estados del norte del país durante el fin de semana. El balance también incluye cientos de viviendas con ingreso de agua, rescates de personas en riesgo y evacuaciones preventivas.

En Sonora, las precipitaciones del 30 y 31 de octubre provocaron inundaciones en avenidas, caída de postes y árboles, además de afectaciones en 397 hogares. Las autoridades identificaron daños en Cajeme, Huatabampo, Bahía de Kino, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Navojoa, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca y Nogales.

En Baja California Sur el crecimiento de arroyos obligó a cerrar temporalmente varios vados en Los Cabos y La Paz. Los equipos de emergencia rescataron a 45 personas durante el domingo, entre ellas, una que sufrió lesiones después de que la corriente la arrastró. Baja California registró la madrugada del domingo acumulados de hasta 64 milímetros en Ensenada y 27 en San Quintín. El reporte preliminar identificó 50 viviendas afectadas, el colapso de una barda, encharcamientos en ocho colonias, cierres viales y el desbordamiento de los arroyos El Pípila y San Carlos.

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Ante las condiciones de riesgo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil, Bomberos y autoridades municipales evacuaron a 27 familias. También distribuyeron costales de arena en Maneadero y habilitaron dos refugios temporales en Ensenada, donde recibieron a 95 personas. Las lluvias en Coahuila ocasionaron afectaciones en Acuña, Múzquiz, Juárez, Piedras Negras, Torreón, San Pedro y Francisco I. Madero.