El ISSSTE puso en marcha 10 nuevos consultorios médicos en Hidalgo que brindan atención inmediata a padecimientos agudos de primer nivel sin necesidad de agendar una cita previa.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha 10 nuevos consultorios médicos en el estado de Hidalgo. Estas unidades brindan atención inmediata a padecimientos agudos de primer nivel sin necesidad de agendar una cita previa.

Los recintos darán servicio de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 16:00 horas. Su objetivo principal es recibir a derechohabientes que requieran valoración rápida por malestares comunes como dolores de cabeza, malestar estomacal o cuadros gripales.

Arrancan 10 nuevos consultorios del ISSSTE en Hidalgo

La cobertura abarca los municipios de Mineral de la Reforma, Zempoala, Tula de Allende, San Salvador, Progreso de Obregón, Atlapexco, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa, Acaxochitlán y Tlahuelilpan. Con esta distribución se busca descentralizar los servicios de salud en la entidad.

Durante la presentación de la estrategia, el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, detalló el impacto directo de la medida para la población hidalguense.

“Continúa la expansión de los consultorios del ISSSTE por todo el país, ya llegaron al estado de Hidalgo, son 10 consultorios. Todo esto forma parte de las 12 acciones que realiza el ISSSTE en el marco de 120 días, para acelerar la transformación del Instituto al servicio de la gente”, señaló el funcionario.

Cada espacio médico está equipado con sala de espera, sanitarios, mobiliario clínico, mesa de exploración, baumanómetro, instrumentos de diagnóstico y equipo de cómputo para registrar el expediente del paciente.

Asimismo, las instalaciones garantizan el abasto de más de 90 claves del cuadro básico de medicamentos. Entre los insumos disponibles se encuentran antibióticos, antialérgicos, tratamientos para la hipertensión y control de glucosa, todos suministrados sin costo.

Las instalaciones garantizan el abasto gratuito de más de 90 claves del cuadro básico de medicamentos, entre antibióticos, antialérgicos y tratamientos para hipertensión y control de glucosa. ı Foto: Especial.

Batres enfatizó la relevancia de contar con fármacos inmediatos: “Cuentan con algo que es muy importante: medicamentos gratuitos. No se necesita sacar cita... atiende a las personas que lleguen con dolencias agudas que tienen que ser atendidas inmediatamente”.

Esta iniciativa se integra dentro del programa de 12 acciones inmediatas para 120 días implementado por la administración federal. El plan pretende agilizar los trámites y fortalecer la infraestructura pública de salud.

Las nuevas aperturas forman parte de la estrategia nacional del Gobierno de México para consolidar la red de atención primaria y acercar los servicios médicos a diversas regiones del país.

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JVR