Félix Salgado niega candidatura por el PT: ‘Yo soy de Morena y aquí voy a seguir’

Félix Salgado Macedonio negó que vaya a buscar la gubernatura de Guerrero como candidato del Partido del Trabajo (PT) y aseguró que continuará dentro de Morena, luego de que circularan versiones sobre un posible cambio de partido rumbo a las elecciones de 2027.

En un video difundido en sus redes sociales, el senador con licencia respondió directamente a quienes señalan que podría contender por otro partido. “¿Y yo me voy de candidato a gobernador por el PT?”, cuestionó antes de rechazar esa versión.

“No, señoras y señores, no es cierto. Yo soy de Morena y estoy en Morena y aquí voy a seguir en Morena”, afirmó.

Salgado Macedonio también rechazó que su actividad política reciente tenga como objetivo obtener una candidatura. “Yo no estoy luchando por un cargo, por un hueso, por una candidatura, que se entienda bien”, sostuvo.

El legislador añadió que su postura, según explicó, está relacionada con la defensa de la soberanía nacional. “Yo estoy luchando por la patria, por la soberanía, porque ningún gobierno extranjero tiene por qué meterse en los asuntos de nuestro país”, señaló.

¿Por qué surgió la versión de que Félix Salgado iría por el PT?

Las versiones sobre un posible cambio de partido surgieron en medio de la definición interna de Morena rumbo a la elección de gobernador de Guerrero en 2027.

El 14 de septiembre, Morena anunció a Beatriz Mojica Morga como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero, posición que la coloca como la figura del partido para encabezar los trabajos rumbo a la elección estatal.

Después de esa definición, Salgado Macedonio ha mantenido actividades políticas y recorridos en Guerrero. También ha cuestionado aspectos del proceso interno de Morena y ha pedido que se conozca la llamada “encuesta espejo”, aunque ha aclarado que dicho ejercicio no tiene validez oficial.

El senador con licencia, sin embargo, insistió ahora en que no pretende abandonar Morena ni buscar una candidatura por el PT.

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MSL