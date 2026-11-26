Yasmín Esquivel impulsa la autonomía y los derechos presupuestarios de los pueblos indígenas.

Las comunidades indígenas y afromexicanas de Morelos contarán con mecanismos legales para administrar de forma directa sus recursos económicos públicos, tras una resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México.

El Máximo Tribunal del país ordenó al Congreso del Estado de Morelos realizar las adecuaciones legislativas pertinentes en un plazo de 180 días naturales. Esta medida busca garantizar la entrega efectiva de participaciones presupuestales a las autoridades comunitarias.

La resolución responde a la controversia constitucional 363/2026, promovida por el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, donde se denunció la falta de armonización de las leyes locales con los mandatos federales en materia de derechos de los pueblos originarios.

TE RECOMENDAMOS: Atención inmediata ISSSTE abre 10 nuevos consultorios médicos en Hidalgo

El fallo se fundamentó en el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien determinó la existencia de una omisión legislativa relativa por parte del órgano legislativo morelense al no emitir las bases generales requeridas.

Durante la discusión del Pleno, se enfatizó que el reconocimiento de estas poblaciones como sujetos de derecho público debe ir más allá del texto constitucional y traducirse en instrumentos jurídicos concretos para la gestión comunitaria.

“El reconocimiento de la autonomía y libre determinación no puede quedarse en declaraciones legislativas, sino que requiere reglas claras para la administración directa de las asignaciones presupuestales”, sostuvo la ministra Esquivel Mossa al defender su ponencia.

Con esta medida, el Poder Judicial busca clarificar la distribución de fondos, delimitar responsabilidades institucionales y fortalecer los esquemas de coordinación entre los ayuntamientos y los gobiernos tradicionales indígenas.

La determinación responde al mandato fijado en el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional al artículo segundo federal, aprobada en septiembre de 2024, la cual obliga a las entidades federativas a ajustar sus marcos legales.

Pese a que la normativa actual de Morelos reconoce ciertos derechos de las comunidades originarias, carecía hasta ahora de mecanismos normativos para articular la transferencia directa de los recursos financieros municipales a las poblaciones originarias.

Con el fallo de la SCJN, los pueblos indígenas del estado avanzan hacia una autonomía efectiva que les permitirá decidir sobre sus prioridades de desarrollo, consolidar sus formas tradicionales de gobierno y ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR