Amenaza trayectoria de huracán Simón a Jalisco, Nayarit y Sinaloa

El huracán Simón continúa avanzando hacia México este 12 de octubre, por lo que este provocará lluviasfuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Chiapas.

Estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones.

Debido a esto, se recomienda extremar precauciones a la población que se encuentre en dichas entidades, así como seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Trayectoria del huracán Simón ı Foto: SMN

Trayectoria del huracán Simón en México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Simón se encuentra 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Asimismo, precisó que se encuentra en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con un desplazamiento hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora, y rachas de 215 kilómetros por hora.

Actualización de #Simon. Permanece frente a las costas del occidente de #México como #Huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Detalles, en el gif pic.twitter.com/znY3BUMyXT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que fue alrededor de las 09:00 horas que el huracán Simón se debilitó a categoría 2, y que las lluvias producidas por este pueden provocar inundaciones y deslaves.

El viento producido por el huracán Simón puede provocar la caída de árboles y postes, por lo que se recomienda tomar las siguientes medidas a las personas que se encuentran en Jalisco, Nayarit y Sinaloa:

Evitar acercarse a playas, escolleras y zonas de oleaje elevado

No cruzar calles inundadas, arroyos ni corrientes de agua

Atender los avisos de las autoridades ante las lluvias, los fuertes vientos y el alto oleaje

Actualmente el SMN en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de prevención por los efectos del viento del huracán que va desde playa Pérula en Jalisco hasta El Roblito, en Nayarit.

Esta zona de prevención incluye a las Islas Marías; además, también se mantiene una zona de vigilancia por efectos de viento del huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

⚠️ A las 09:00 h, el #Huracán 🌀 #Simon se ha debilitado a categoría 2. ⚠️



Su centro se localiza a 90 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 345 km al sur de Mazatlán, #Sinaloa.



🔺 Sus #Lluvias pueden provocar inundaciones y deslaves; el viento, caída de árboles… pic.twitter.com/bdtH6ZwaAG — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2026

Para Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y Quintana Roo, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros.

Te informamos en el siguiente hilo el #Pronóstico de #Lluvias para los siguientes días en #México pic.twitter.com/JL3MZVD57U — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

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