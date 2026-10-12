Asesinan al coordinador de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa

El coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Escuinapa, José Francisco López Bribiesca, fue asesinado este domingo, luego de participar en acciones preventivas ante la proximidad del huracán “Simón” a Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el presidente municipal, Víctor Manuel Díaz Simental, habría confirmado el homicidio, ocurrido alrededor de las 15:30 horas, cuando el funcionario fue interceptado por sujetos armados en las inmediaciones de las calles Melchor Ocampo y Francisco Pérez, en la colonia Centro.

Según una entrevista telefónica citada por el portal Línea Directa, el alcalde informó que se trató de un ataque directo. Se desconoce si otras personas resultaron lesionadas durante la agresión.

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“Fue en la Francisco Pérez y Melchor Ocampo. Fue un ataque directo. Anduvimos toda la mañana en recorridos desde Teacapán hasta aquí, por los lugares más siniestrables, coordinando los trabajos que teníamos que hacer. Como a la 02:00 de la tarde fue que ya cada quien se quedó. Ellos fueron a descansar y pasó esto””, declaró Díaz Simental, de acuerdo con Línea Directa.

Horas antes, el coordinador de Protección Civil supervisó albergues temporales y participó en la organización de las acciones preventivas ante los posibles efectos del huracán “Simón” en Sinaloa.

López Bibriesca había asumido el cargo en agosto

José Francisco López Bibriesca había sido designado coordinador de Protección Civil municipal el pasado 3 de agosto, como parte de una serie de nombramientos en áreas de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa.

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cehr