Marina asegura más de 103 mil dosis de droga, arma y explosivos en Sinaloa; hay 2 detenidos

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de 103 mil dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, armas largas, cartuchos y siete artefactos explosivos improvisados durante distintos operativos realizados en Sinaloa, donde también fueron detenidas dos personas.

Uno de los aseguramientos ocurrió en las inmediaciones del poblado Rincón de Higueras, en el municipio de El Rosario, donde elementos navales localizaron un vehículo que contenía armamento, equipo táctico y una sustancia en polvo blanco con características similares a la metanfetamina.

En ese punto, el personal naval aseguró ocho armas largas, 67 cargadores, 215 cartuchos, cuatro chalecos y siete placas balísticas. También encontró una cantidad de sustancia que, según el reporte oficial, equivale aproximadamente a 103 mil 50 dosis de una posible droga sintética.

La Secretaría de Marina detiene a presuntos infractores de la ley y asegura vehículos, armamento y sustancias ilícitas en Sinaloa



La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que en días pasados, en eventos distintos,… pic.twitter.com/uajosLvljF — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 10, 2026

Marina asegura armas y cartuchos en Escuinapa

En un segundo hecho, durante un recorrido de vigilancia en las inmediaciones del poblado Las Cañas, en Escuinapa, elementos de la Marina encontraron un vehículo abandonado.

En su interior había cuatro armas largas, 21 cargadores, 2 mil 634 cartuchos, cuatro cintas eslabonadas y una bolsa con aproximadamente mil gramos de hierba seca con características similares a la marihuana.

Inhabilitan siete artefactos explosivos en Sinaloa

En otro de los eventos, registrado en las inmediaciones de los poblados Varados y Siqueros, personal naval localizó siete artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con la Semar, los dispositivos fueron inhabilitados por personal especializado debido al riesgo que representaban para la población.

Por otra parte, en el municipio de Mazatlán, en las inmediaciones del poblado Las Porras, elementos navales fueron agredidos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Tras repeler la agresión, detuvieron a una persona y le aseguraron un arma larga y 29 cartuchos.

En un hecho distinto, ocurrido en la colonia Infonavit Playas, también en Mazatlán, la Marina reportó la detención de otra persona a quien le encontraron siete dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina.

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MSL