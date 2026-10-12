Así operará el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta por hucarán Simón

Este lunes el pronóstico de lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Nayarit, y Sinaloa se mantiene activo debido al huracán Simón, que se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana del 12 de octubre.

Este 12 de octubre a las 09:30 horas el centro del huracán Simón se localizó a 90 kilómetros del oeste-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las bandas nubosas del huracán Simón provocarán lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

También se tienen previstos vientos sostenidos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en Jalisco, y se espera que estos disminuyan durante el transcurso del día, pasando a ser de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que se mantiene pronóstico de lluvias muy fuertes en zonas de #Jalisco, #Nayarit y #Sinaloa por el huracán #Simon.#Simon ahora es huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y está muy cerca de costas mexicanas.



Más… pic.twitter.com/NyxcIHHvIH — Conagua (@conagua_mx) October 12, 2026

Operaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta informó este lunes que las autoridades aeronáuticas recomendaron, en atención a las indicaciones de Protección Civil, que las terminales aéreas permanecieran cerradas.

Asimismo precisaron que, de momento, este cierre se mantendrá activo hasta las 08:00 horas del martes 13 de octubre (hora local) debido a la ubicación y desplazamiento que tiene actualmente el huracán Simón.

Por tanto, todas las operaciones que se tenían programadas este lunes 12 de octubre quedan canceladas, incluyendo vuelos de salida desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, y vuelos que llegarían a este.

Se recomienda a las personas que tengan un vuelo programado para este lunes 12 de octubre, o para las primeras horas del martes 13 de octubre, ponerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus del vuelo y las posibles modificaciones a los itinerarios.

🚨 Actualización sobre el huracán Simón



El #AeropuertoDePuertoVallarta informa que, por recomendación de las autoridades aeronáuticas y en atención a las indicaciones de Protección Civil, la terminal aérea permanecerá cerrada hasta las 8:00 horas del martes 13 de octubre (hora… pic.twitter.com/7M72mDkA8w — Puerto Vallarta International Airport. IATA: PVR (@VallartaAirport) October 12, 2026

Adicionalmente se recomienda a las personas seguir las actualizaciones que pueda proporcionar el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta por medio de sus redes sociales.

Este lunes las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional informaron, durante la conferencia de prensa matutina, que se espera que el huracán Simón impacte el jueves siendo categoría 1 en Mazatlán, Sinaloa.

Hasta el momento, durante su paso por el país el huracan Simón y la tormenta tropical Rachel han dejado un saldo de 2 lamentables muertes y 10 personas desaparecidas en Guerreo y Baja California.

⚠️ A las 09:00 h, el #Huracán 🌀 #Simon se ha debilitado a categoría 2. ⚠️



Su centro se localiza a 90 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 345 km al sur de Mazatlán, #Sinaloa.



🔺 Sus #Lluvias pueden provocar inundaciones y deslaves; el viento, caída de árboles… pic.twitter.com/bdtH6ZwaAG — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2026

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