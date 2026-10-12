Pablo Lemus afirma que su Gobierno trabaja para que familias reciban agua de calidad

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó la mañana de este lunes que su administración trabaja todos los días “para resolver” el problema y lograr que las familias reciban agua de calidad en sus hogares, sin tener que volver a salir a exigirla.

En un pronunciamiento en redes sociales, Pablo Lemus afirmó que “ayer fue un día difícil para Jalisco. Por un lado, hubo una manifestación importante y ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas en las calles. Por otro, vivimos un episodio que nos duele como ciudad.”

Pablo Lemus consideró que lamentablemente la violencia terminó por opacar una manifestación que durante horas se desarrolló de manera pacífica.

“Alejando a quienes salieron legítimamente a exigir agua de calidad. Esto no debe volver a sucede”, dijo el Gobernador de Jalisco.

Pablo Lemus señaló que manifestarse pacíficamente es un derecho “que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción”.

“Estamos trabajando todos los días para resolver este problema y lograr que las familias reciban agua de calidad en sus hogares, sin tener que volver a salir a exigirla”, aseveró el mandatario jalisciense.

Ayer fue un día difícil para Jalisco. Por un lado, hubo una manifestación importante y ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas en las calles. Por otro, vivimos un episodio que nos duele como ciudad.



Lamentablemente, la violencia terminó por opacar una manifestación que… pic.twitter.com/cC3ZyZ3VCz — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 12, 2026

Liberan a 12 detenidos tras protestas en Guadalajara

Pablo Lemus informó que tras los hechos violentos que se registraron en la marcha por la calidad del agua en Guadalajara, de los 39 detenidos ya fueron liberados 12 luego de una “revisión minuciosamente caso por caso”.

Pablo Lemus aseguró que en el transcurso del día la Fiscalía General del Estado estará informando sobre nuevas liberaciones y ordenó que se revisen todos los videos para investigar la actualización de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

Pablo Lemus agregó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco que acompaño la marcha desde el inicio y hasta el final abrió una investigación de oficio y su gobierno colaborará con toda la información que sea solicitada y se atenderá cualquier recomendación.

Con información de Alán Gallegos

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