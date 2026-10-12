Salario Mínimo 2027: ¿Cuándo se definirá el aumento?

Desde el 2019 en México se impulsó una nueva Política de Salarios Mínimos, en la que se establece un aumento salarial para recuperar paulatinamente el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

La resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) logró un acuerdo sin precedentes, el cual busca saldar la deuda histórica que se tenía con las y los trabajadores.

Por tanto, anualmente se tiene un aumento salarial en el país aplicando en dos áreas geográfias:

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Zona Libre de la Frontera Norte , en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en Tamaulipas.

Salarios Mínimos Generales en los demás municipios del país, y en todas las alcaldías de la Ciudad de México

🟢 Los salarios mínimos vigentes en 2026 son de $315.04 diarios en la Zona del Salario Mínimo General y $440.87 diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.



Consulta la tabla de salarios mínimos 👇 pic.twitter.com/RlAL1jKzer — Conasami (@conasami) January 1, 2026

Salario Mínimo 2027

Actualmente no se ha definido cuál será el aumento del salario mínimo para el 2027, pues la Conasami se encuentra realizando las negociaciones correspondientes antes de que sea publicado.

Se tiene previsto que el aumento salarial para el 2027 sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) antes del 31 de diciembre, y se estima que pueda tener un incremente de entre el 10 y el 13 por ciento.

De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, se espera que el Monto Independiente de Recuperación (MIR) se deje de lado para el 2027, pues consideró que el incremento extraordinario del salario mínimo cumplió el propósito inicial.

Precisó que con el aumento salarial se logró que las personas puedan adquirir dos canastas básicas, por lo que las preocupaciones del sector empresarial se han externado.

Ahora las empresas se preocupan por en el cierre de aquellas que cuentan con menor rentabilidad, y los costes laborales que se suman, como el aumento de días de vacaciones con goce de sueldo y la reducción de las horas laborales.

Conversamos con Raquel Buenrostro, titular de @BuenGobierno_mx, sobre seguridad y certidumbre para la inversión, mecanismos de confianza, intercambio de información y fortalecimiento de la transparencia.



Coincidimos en la importancia de impulsar una mayor colaboración entre el… pic.twitter.com/jqtkETdtaR — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) October 9, 2026

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