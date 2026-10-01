Defiende Hacienda los resultados económicos

Édgar amador Zamora, titular de SHCP, ayer en el pleno de la Cámara de Diputados.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, defendió ante el Pleno de la Cámara de Diputados los resultados económicos de la administración de Claudia Sheinbaum y aseguró que México mantiene estabilidad macroeconómica y fiscal, pese a la incertidumbre geopolítica, los cambios comerciales y la moderación de la economía mundial.

Durante su comparecencia por la glosa del Segundo Informe de Gobierno, destacó que el salario mínimo acumula una recuperación superior a 150 por ciento en términos reales desde 2018, mientras que la inflación se ubica en 3.4 por ciento, dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México (Banxico).

El funcionario atribuyó el comportamiento de los precios a las medidas adoptadas para contener presiones externas y las provenientes de los combustibles.

El Dato: Expertos de Banamex refieren que el Paquete Económico 2027 refleja una postura de cautela sobre las finanzas públicas ya que reconoce fuertes presiones en el gasto.

“Si éstas no hubieran sido puestas en marcha, nuestra estimación es que la inflación el día de hoy sería significativamente superior a 4.0 por ciento”, afirmó.

El funcionario aseguró que el Gobierno trabaja en una nueva etapa de inversión y expansión de la capacidad productiva, con una cartera de más de mil 500 proyectos en infraestructura, energía, agua, vivienda y transporte, que representarían más de 5.6 billones de pesos durante la actual administración.

Añadió que en los primeros seis meses del año, el valor de la construcción pública en electricidad, telecomunicaciones, transporte y urbanización creció 28 por ciento a tasa anual. Ante los legisladores, sostuvo que la economía comienza a mostrar resultados de las estrategias de inversión y fortalecimiento de las cadenas productivas. Durante el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.1 por ciento anual y, en julio, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) avanzó 3.4 por ciento.

También destacó que la inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35 mil millones de dólares y las exportaciones acumularon un crecimiento de 28 por ciento hasta julio.

EFICIENCIA TRIBUTARIA. En materia fiscal, el titular de la SHCP aseguró que al cierre de 2026 la recaudación tributaria habrá aumentado 0.7 puntos porcentuales del PIB sin una reforma fiscal, resultado que atribuyó a una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a prácticas de evasión y mayores controles en las aduanas.

Asimismo, señaló que los Requerimientos Financieros del Sector Público se redujeron 1.7 puntos porcentuales del PIB respecto a 2024, mientras que los fondos de estabilización superan los 170 mil millones de pesos, su mayor nivel desde 2020.

Amador agregó que alrededor de 80 por ciento de la deuda del Gobierno federal está denominada en moneda nacional y una parte importante se encuentra contratada a tasas fijas, lo que reduce su exposición a movimientos externos.

Sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que su deuda se encuentra en su nivel más bajo desde 2014 y su riesgo financiero se redujo cerca de 45 por ciento durante los últimos cinco años.

Destacó también que 41 por ciento de los hogares recibe algún apoyo social, equivalente a alrededor de 43 millones de personas, y afirmó que la pobreza laboral se encuentra en sus niveles más bajos.