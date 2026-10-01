Extensión del T-MEC, hasta 2028

En el corto plazo no habrá una extensión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero hay posibilidades de que se alcance un acuerdo con el gobierno estadounidense sobre sectores estratégicos como el acero y aluminio antes de las elecciones intermedias en el país vecino, señaló el área de Estudios Económicos Banamex.

“En cuanto a la revisión del T-MEC no esperamos una extensión sino hasta 2028 y si bien podría alcanzarse algún entendimiento sectorial antes de las elecciones de noviembre, particularmente en acero y aluminio, la probabilidad de un acuerdo amplio en el corto plazo sigue siendo muy baja en nuestra opinión”, sostuvo Iván Arias, director de Estudios Económicos Banamex.

El analista dijo que las elecciones estadounidenses que se llevarán a cabo en noviembre podrían “modificar el equilibrio legislativo”, pero no reducirán las presiones de la administración de Donald Trump sobre el Gobierno de México, los temas sobre la migración, crimen organizado y el comercio pueden “seguir utilizándose como instrumento de negociación”.

Agregó que si se lleva a buen puerto la negociación; es decir, no se deteriore el panorama con reglas de origen excesivamente elevadas o que limite el mercado laboral, se abrirá la puerta al nearshoring, de nueva cuenta y con ello el crecimiento del país podría mejorar en el mediano plazo.

“El tema del nearshoring puede funcionar como un ancla que lleve a un crecimiento más acelerado, más sostenido en el mediano plazo. En la medida en la que nos comprometamos a establecer las condiciones para aprovecharlo plenamente, estaremos al mismo tiempo generando condiciones para un desarrollo más amplio”, sostuvo el especialista.

No obstante, mencionó que para aprovechar las oportunidades del nearshoring es necesario que haya infraestructura energética, portuaria, eléctrica, hidráulica, de capital humano y que se mejore la productividad; por lo que será necesaria la inversión del sector privado ya que las finanzas del país se han deteriorado y la deuda ha incrementado.