México evita estancamiento, pero crecimiento es insatisfactorio

A dos años de que inició el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México no atraviesa por un estancamiento económico y mantiene estabilidad macrofinanciera; sin embargo, tampoco ha conseguido entrar en un ciclo sólido de crecimiento, por lo que si se cumplen las expectativas actuales, el país acumularía cuatro años con una expansión inferior a su promedio histórico, advirtió Banamex, mientras que BBVA reconoció avances en el manejo económico, aunque identificó pendientes en materia fiscal, inversión, informalidad y certidumbre.

Iván Arias, director de Estudios Económicos Banamex, dijo que el mejor desempeño reciente de la actividad permite descartar un escenario de estancamiento, aunque las condiciones todavía son insuficientes para hablar de una expansión sólida, para la cual será necesario recuperar la confianza para invertir en un entorno en el que permanecen diversos factores de riesgo.

El Dato: El avance de la actividad económica de julio fue impulsado por las actividades terciarias o de los servicios con un crecimiento de 1.2 por ciento a tasa mensual.

En este sentido, la institución financiera prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 1.4 por ciento este año y 1.7 por ciento en 2027, escenario bajo el cual México acumularía cuatro años con tasas inferiores a su promedio histórico.

“Estimamos un crecimiento del PIB de 1.4 por ciento para este año y de 1.7 por ciento en 2027, de cumplirse estas proyecciones, se acumularían cuatro años con avance por debajo del promedio histórico y varios por debajo de Estados Unidos; es decir, bajo cualquier comparativo, un crecimiento insatisfactorio”, dijo.

0.8 Por ciento creció la actividad económica en julio

Por su parte, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, hizo un balance positivo de los primeros dos años de la administración, principalmente por el proceso de consolidación de las finanzas públicas, la apertura a una mayor participación privada en el sector de energía, la digitalización y la conducción de la relación comercial con EU.

“Nuestras respuestas en términos económicos, el balance es positivo porque creemos que hay avances. Primero fiscales, ya hemos visto un proceso de consolidación fiscal. A todos nos gustaría que fuera más profundo, pero es un proceso que va en la dirección correcta”, sostuvo Serrano. En el sector energético, BBVA consideró favorable la apertura planteada por el Gobierno para incrementar la participación de capital privado, aunque falta materializar esas inversiones y acelerar la implementación de los nuevos esquemas, en momentos en que la producción petrolera ha disminuido.

1.5 Por ciento avanzó la economía en los primeros siete meses

La relación con EU fue otro de los elementos incluidos por Carlos Serrano en su evaluación, quien destacó que México mantiene condiciones preferenciales frente a otros socios comerciales y consideró la alta posibilidad de alcanzar en los próximos meses algún acuerdo parcial en las negociaciones del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los retos para los siguientes años incluyen profundizar la consolidación de las finanzas públicas y avanzar hacia una reforma fiscal integral que permita elevar los ingresos del Estado.

BBVA consideró que la discusión debería retomarse después de las elecciones intermedias estadounidenses e incluir una revisión del pacto fiscal federal y una mayor recaudación de impuestos locales.

Respecto a la deuda, mencionó que el país todavía cuenta con margen para estabilizar su trayectoria y evitar presiones sobre la calificación soberana; sin embargo, para lograrlo se requerirá incrementar la recaudación y atender problemas estructurales como la informalidad, y en ese sentido, reiteró la necesidad de realizar una reforma fiscal.

SE REQUIERE CERTIDUMBRE. La inversión se mantiene como uno de los principales obstáculos para lograr un mayor dinamismo económico. De acuerdo con BBVA, comenzó a debilitarse desde el verano de 2024 por la incertidumbre asociada a cambios institucionales, particularmente en el Poder Judicial, y por las dudas externas respecto al futuro de la relación comercial con la administración de Estados Unidos.

“La razón por la cual no tenemos un mayor dinamismo en la economía de México es porque la inversión ha estado mostrando debilidad, aunque ya se está recuperando, pero mostró una debilidad comenzando en el verano del 24”, explicó.

En ese sentido, Iván Arias dijo que entre abril y junio, la inversión creció 4.3 por ciento trimestral por un avance en la construcción y en la compra de maquinaria y equipo; sin embargo, en el acumulado del primer semestre sólo se expandió 0.8 por ciento; es decir, se ha sumado a la recuperación, pero falta comprobar que “este repunte sea persistente, sobre todo en lo que se refiere al componente de inversión privada”.

La incertidumbre externa ha comenzado a disiparse porque EU no busca romper su integración comercial con México, esto ya contribuye a una recuperación de la inversión. En el frente interno, Serrano indicó que se requieren mayores garantías para los inversionistas.

CRECIMIENTO MEJORA. Tras el repunte del PIB en el segundo trimestre, BBVA mejoró su perspectiva para 2026, de 1.2 a 1.4 por ciento, al observar que en julio la actividad económica fue positiva.