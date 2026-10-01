Integración de México a cadena de IA es limitada

México comienza a beneficiarse del boom de la Inteligencia Artificial (IA) en Estados Unidos, pero el contenido nacional que aporta a esta cadena productiva se ubica apenas entre 3.0 y 7.0 por ciento, muy por debajo del 39 por ciento que alcanza la industria automotriz, señaló BBVA Research.

De acuerdo con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, el país ya participa en la cadena de valor a través del sector de equipo de comunicaciones, cuya capacidad instalada opera al 96 por ciento; sin embargo, el reto será avanzar hacia procesos que permitan capturar una mayor proporción de las inversiones vinculadas con esta tecnología.

Durante el segundo trimestre, las exportaciones de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos alcanzaron 70 mil 463.1 millones de dólares, un aumento anual de 124.4 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Dato: BBVA considera que México puede replicar en la cadena vinculada con IA el desarrollo de proveedores que logró la industria automotriz.

Estos productos concentraron 36.1 por ciento de las exportaciones de las entidades federativas, con Chihuahua y Jalisco a la cabeza, al participar con 53.5 y 27.9 por ciento, respectivamente.

No obstante, el fuerte crecimiento de los envíos no se refleja en la misma proporción en la actividad económica de los estados referidos, debido al bajo valor agregado que se genera en México.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, explicó que el país participa principalmente en las etapas de ensamble dentro de la cadena, situación que comparó con la industria de televisores de la década de 1960.

“El valor agregado de la industria automotriz es mucho más elevado por ahí del 26 por ciento. Para el tema del equipo de electrónicos mucho más bajo porque nada más estamos ensamblando. Igual que en 1966 ensamblábamos televisores, hoy son centros de datos”, destacó.

EXPORTACIONES POR ESTADO ı Foto: Especial

Ante ello, BBVA consideró que México tiene oportunidad de replicar parte del proceso seguido por la industria automotriz, la cual desarrolló durante décadas una red de proveedores nacionales, para incorporar más procesos productivos en segmentos relacionados con servidores y semiconductores.

Carlos Serrano señaló que uno de los principales requisitos será ampliar la disponibilidad de electricidad, debido a la elevada demanda energética de los centros de datos y de las plantas relacionadas con procesamiento, ensamble, prueba y empaquetado de semiconductores. El especialista destacó la apertura anunciada a una mayor participación privada en generación eléctrica, pero señaló que será necesario acelerar las inversiones, la firma de contratos y la entrada de más empresas al sector. Infraestructura de transporte y financiamiento para proveedores mexicanos completan las condiciones necesarias para elevar la participación nacional en estas cadenas.

Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex, sostuvo que Chihuahua, Jalisco y Baja California ya se han enfocado en manufacturas vinculadas con centros de datos, aunque el incremento de sus exportaciones no se observa con la misma magnitud en el PIB.

“En Baja California ya comenzaron a verse cifras positivas de la inversión extranjera directa y especulamos que sea justamente para este tipo de procesos. Sí estamos viendo ya ciertas señales que comienzan a vislumbrarse del retorno del nearshoring (...)”, destacó.