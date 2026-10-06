Marath Bolaños presume ‘primavera laboral’; oposición acusa precariedad e informalidad en San Lázaro

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, defendió ante la Cámara de Diputados los resultados de la política laboral del gobierno de Claudia Sheinbaum y aseguró que México vive una “Primavera de los Derechos Laborales”, pero desde la oposición PRI, PAN y PT cuestionaron que las cifras oficiales no reflejan la situación de millones de trabajadores que permanecen en la informalidad.

Durante su comparecencia ante el Pleno de San Lázaro, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Bolaños afirmó que “se acabó la espera” de los trabajadores por mejores salarios y derechos, al destacar el incremento del salario mínimo, el empleo formal y la ruta para reducir la jornada laboral a 40 horas en 2030.

“Durante décadas de invierno neoliberal, se pidió a las y los trabajadores que esperaran mejores salarios, que se apretaran el cinturón, que siguieran sacrificándose. Se les prometió que la riqueza gotearía desde arriba, eso nunca ocurrió, ni iba a ocurrir. La Cuarta Transformación cambió esta realidad. Se acabó la espera”, sostuvo.

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Hoy comparecí ante la @Mx_Diputados para dar cuenta de los resultados alcanzados en materia laboral, en el marco del Segundo Informe de Gobierno de nuestra Presidenta @Claudiashein, un ejercicio que dejó en claro los grandes avances de la #PrimaveraLaboral que vive México. 🧵 pic.twitter.com/r5E4radL28 — Marath Bolaños (@marathb) October 6, 2026

El funcionario informó que al 31 de agosto de 2026 había 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, mientras que el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026 en la zona general, lo que, de acuerdo con sus cifras, representa una recuperación real de 154 por ciento del poder adquisitivo.

Sin embargo, los grupos parlamentarios de oposición cuestionaron que los indicadores presentados por la Secretaría del Trabajo no reflejen la dimensión de la informalidad laboral.

El diputado del PRI Teodoro Kalionchiz de la Fuente cuestionó el discurso oficial y sostuvo que las cifras de empleo presentadas por el Gobierno federal deben contrastarse con la situación de los trabajadores informales.

El legislador señaló que, aunque el Gobierno reporta 60 millones de personas con empleo y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento, 51.1 por ciento de los trabajadores permanece en el sector informal.

“Esta precariedad laboral en la que permanece hundido el país y un discurso y cifras maquilladas no podrán cambiar esta realidad”, afirmó.

El priista también reclamó atención para los trabajadores afectados por la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) en Coahuila, particularmente ante la falta de apoyos e indemnizaciones para miles de trabajadores.

Por el PAN, la diputada Genoveva Huerta Villegas pidió al secretario hablar con cifras oficiales y cuestionó los resultados de la política laboral.

La legisladora afirmó que al segundo trimestre de 2026 había más de 33 millones de personas en la informalidad, y planteó al funcionario si podía considerarse un éxito que nueve de cada 10 empleos generados durante el último año fueran informales.

Huerta también llevó a la tribuna la crisis industrial en Puebla y los efectos del cierre de plantas y despidos en empresas como Stanley, Black & Decker y Volkswagen, al advertir sobre el impacto en las familias trabajadoras.

Desde el PT, la diputada Margarita García García centró sus cuestionamientos en las condiciones laborales dentro del sector público y el llamado Apartado B.

“Le tengo muy malas noticias, secretario. En esta Cámara de Diputados, así como en otras instituciones, los derechos laborales se violentan todos los días y es letra muerta”, sostuvo.

La petista rechazó el concepto utilizado por Bolaños y afirmó que, desde su perspectiva, “no hay primavera laboral, es un invierno, una incertidumbre”.

También pidió al secretario explicar qué medidas se implementarán para los trabajadores afectados por la situación de AHMSA y reclamó un esquema de apoyo social directo para quienes permanecen sin recibir sus salarios.

En contraste, la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México, expresó respaldo a la política laboral del Ejecutivo.

No obstante, puso el foco en uno de los principales retos de la reforma de reducción de jornada: los mecanismos de acompañamiento para implementar las 40 horas sin afectar los ingresos de los trabajadores.

La reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030 ya forma parte de la ruta impulsada por el Gobierno federal. La reforma establece una transición gradual y contempla beneficiar a más de 13 millones de trabajadores.

Por Morena, la diputada Maiella Martha Gómez Maldonado defendió los resultados presentados por el secretario del Trabajo y destacó el impacto de las reformas laborales impulsadas durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La legisladora señaló particularmente la eliminación del outsourcing y el incremento salarial como medidas que, desde la perspectiva de Morena, han generado beneficios para las familias trabajadoras.

Frente a los cuestionamientos, el secretario sostuvo que la política laboral de la actual administración ha permitido avanzar simultáneamente en salarios, empleo y derechos.

También destacó que la proporción de trabajadores con jornadas superiores a 48 horas semanales pasó de 27.1 a 22.2 por ciento, mientras que la pobreza laboral se ubicó en 30.7 por ciento durante el primer trimestre y en 31.9 por ciento en el segundo trimestre de 2026.

En materia de plataformas digitales, informó que 199 mil 454 trabajadores habían superado el umbral para contar con acceso completo a la seguridad social, mientras que 1 millón 772 mil 292 contaban con protección contra riesgos de trabajo.

Sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, reportó más de 3.6 millones de beneficiarios desde 2019 y 619 mil jóvenes atendidos durante el actual periodo de gobierno, con una inversión de 44 mil millones de pesos.

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MSL