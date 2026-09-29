Jóvenes Construyendo el Futuro suma 3.6 millones

EL SECRETARIO del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó este lunes que siete de cada 10 egresados del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro acceden a una actividad productiva después de concluir su participación, mientras alrededor de 10 por ciento regresa a estudiar.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario también detalló que más de 3.6 millones de jóvenes han recibido apoyo desde la creación de este programa.

De acuerdo con el funcionario federal, el seguimiento al programa muestra que cerca de 70 por ciento consigue una ocupación después de su capacitación. Bolaños sostuvo que esa proporción equivale aproximadamente al triple de la tasa de empleabilidad de un joven que busca una oportunidad por cuenta propia.

40% de jóvenes participantes cuenta con preparatoria

Detalló que la inversión acumulada en Jóvenes Construyendo el Futuro supera los 177 mil millones de pesos desde su creación. Del universo total de beneficiarios del programa, 58 por ciento corresponde a mujeres, por lo que superan a los hombres por 16 puntos porcentuales en el mismo periodo.

Durante el segundo año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, 619 mil personas formaron parte del programa, para lo cual el Gobierno destinó 44 mil millones de pesos. La estrategia está dirigida a población que no estudia ni cuenta con empleo y ofrece capacitación en centros laborales.

Al explicar el perfil académico de quienes ingresan, el titular de la STPS señaló que casi 40 por ciento tiene preparatoria, mientras poco menos de 20 por ciento cuenta con alguna licenciatura. Los casos con formación de posgrado existen, pero representan una proporción menor, según expuso el funcionario.

Bolaños indicó que algunos encuentran oportunidades en actividades para las cuales recibieron capacitación durante su estancia en un centro de trabajo.