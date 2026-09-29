Se activarán alertas de desastres para octubre: Gobierno

USUARIOS de teléfonos celulares en México recibieron la alerta de simulacro el pasado 19 de septiembre

EL GOBIERNO federal prevé activar en octubre un sistema de alerta que enviará a los teléfonos celulares avisos por tormentas y otros fenómenos naturales, informó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

Los mensajes alcanzarán a los usuarios sin importar la compañía telefónica o el tipo de plan que tengan.

La Presidenta detalló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) trabaja con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ampliar el mecanismo que permite enviar avisos masivos a los dispositivos móviles: “Esperamos que en octubre ya venga el alertamiento de celulares que fortalezca la prevención ante fenómenos naturales”.

El Dato: Para recibir el aviso, el teléfono debe estar encendido, con señal celular y tener activadas las alertas de emergencia-gubernamentales en la configuración del sistema.

Sheinbaum explicó que el nuevo esquema utilizará un sonido similar al de la alerta sísmica y enviará un mensaje a los teléfonos celulares que se encuentren dentro de las zonas en riesgo de huracanes, tormentas, incendios y deslaves.Ese sistema se sumará a los protocolos que ya operan durante las emergencias sísmicas.

La Presidenta explicó que los gobiernos estatales conservan la primera responsabilidad frente a riesgos naturales en sus territorios, con el respaldo de las fuerzas federales. El Plan DN-III-E, el Plan Marina y la participación de la Guardia Nacional (GN) pueden activarse, de manera preventiva, sin esperar una instrucción superior cuando existe peligro para la población.

Como parte de los preparativos para la temporada de huracanes, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) realizó, desde meses atrás, recorridos por entidades de la costa del Pacífico para coordinar puestos de mando con autoridades estatales y municipales. Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, acudió a Guerrero, Michoacán y Baja California Sur ante la evolución del huracán Polo.

Mientras se amplía el sistema de avisos, la dependencia mantiene: los alertamientos, los planes de auxilio de las Fuerzas Armadas y las acciones preventivas dirigidas a comunidades costeras, zonas cercanas a ríos y poblaciones expuestas a las lluvias.