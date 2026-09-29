Monreal llama Constituyente al Congreso

EL COORDINADOR de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal

EL COORDINADOR de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó a la actual Legislatura como un “Congreso Constituyente”, al destacar el número y contenido de las reformas aprobadas durante el periodo de la Cuarta Transformación.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el legislador del guinda sostuvo que el discurso pronunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum el domingo fue “extraordinario” e “histórico”, particularmente por la valoración que hizo del trabajo legislativo.

“Emitió un discurso extraordinario, histórico, en el sentido de los avances de la Cuarta Transformación y de cómo valora y pondera que esta Legislatura se convirtió, en los hechos, en un Congreso Constituyente”, señaló.

27 reformas constitucionales se han aprobado con CSP

Monreal Ávila atribuyó esta consideración al volumen de reformas aprobadas, pero también al contenido y orientación de las modificaciones impulsadas por la mayoría legislativa. “Sobre todo por el contenido, la naturaleza y lo progresista de las mismas”, afirmó.

El coordinador de los diputados de Morena sostuvo que con las reformas aprobadas se busca revertir la tendencia neoliberal que, a su juicio, se construyó durante las décadas previas a 2018.

“Por eso hay que seguir avanzando y construyendo la agenda progresista y liberal que nos propusimos desde hace muchos años, décadas, y que ahora estamos concretando”, expresó.

En el mismo mensaje, el morenista llamó a la unidad interna del partido ante la definición de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que permanecen aún pendientes.

Además, confió en que los resultados de las encuestas, que serán anunciados por la dirigencia nacional, sean aceptados por los participantes y se respete a quienes resulten seleccionados.

“Deseo que todo sea aceptado y que la encuesta sea respetada. De quien resulte, sólo cuidando la unidad, que es lo que tenemos que lograr”, manifestó el legislador.