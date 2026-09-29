Padres de los 43 acusan exclusión y retroceso

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, durante una marcha en protesta a12 años de los hechos ocurridos en Guerrero

Padres y madres de los normalistas expresaron preocupación por lo que consideran un retroceso en el esclarecimiento del caso y cuestionaron no haber participado en la presentación pública del nuevo informe federal. Mantienen como reclamos centrales conocer el paradero de sus hijos y obtener información militar que consideran pendiente.

Las familias no fueron convocadas a la presentación pública del informe sobre el caso, realizada este lunes en la Secretaría de Gobernación.

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La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó por la mañana que los padres ya conocían el contenido del informe y que no se daría a conocer información distinta a la que se les había presentado.

El escenario fue recibido con inconformidad por los familiares, quienes han insistido en que, después de 12 años, la prioridad debe seguir siendo conocer el paradero de los estudiantes, esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y determinar las responsabilidades.

Mario César González, padre de César Manuel González Hernández, habló del desgaste que ha dejado una búsqueda que se ha prolongado por más de una década.

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, durante una marcha en protesta a12 años de los hechos ocurridos en Guerrero ı Foto: Cuartoscuro

En el contexto de las movilizaciones por los 12 años de la desaparición de los estudiantes, González expresó que las familias enfrentan enfermedades y el paso del tiempo, mientras continúan sin conocer el paradero de sus hijos.

“Ya tenemos enfermedades crónicas todos los padres y la vida se nos está acabando en la búsqueda de nuestros hijos”, señaló.

El padre de César Manuel también ha mantenido el reclamo de que el Ejército entregue la información de inteligencia que las familias consideran relevante para esclarecer lo ocurrido en Iguala.

Los familiares han exigido la entrega de más de 800 folios de inteligencia militar que, sostienen, permanecen pendientes de ser incorporados a la investigación. Un tribunal federal ordenó este año a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar información de inteligencia de 2014, mientras persiste la disputa sobre los documentos que las familias consideran faltantes.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, también cuestionó el curso que ha tomado la investigación y recordó las expectativas que generó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando asumió el compromiso de esclarecer la desaparición de los estudiantes.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la investigación “no está cerrada” y adelantó que el informe contempla líneas construidas a partir de nuevas metodologías, así como del análisis de información de las carpetas de investigación y de teléfonos relacionados con los hechos.