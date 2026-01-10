México, a 3º lugar en salario mínimo

México subió del sexto al tercer lugar en el ranking de salarios mínimos más altos en América Latina y el Caribe, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, ofrecida desde Acapulco, Guerrero.

“Estábamos en el sexto lugar en el 2025, hoy somos el tercer país con el nivel más alto de salario mínimo en toda América Latina y el Caribe, es un número muy importante, llegó un momento en el periodo neoliberal que el salario mínimo era el menor incluso por abajo de Haití, que es un país, quizá el país con mayores carencias económicas del continente, incluido todos los problemas de violencia y seguridad que tiene”, dijo la mandataria.

De acuerdo con datos elaborados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), compartidos en redes sociales de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el salario mínimo mensual en México, para este 2026, llega a los 536.62 dólares (con tipo de cambio al 8 de enero), únicamente por debajo de Uruguay, que ostenta los 629.04 dólares como salario mínimo mensual, y Chile, con 565.95 dólares al mes.

El Tip: A partir del 1 de enero, el salario mínimo general incrementó a 315.04 pesos diarios, y para la Zona Fronteriza a 440.87 pesos al día.

En la información conformada por la STPS, es apreciable que México se encuentra inmediatamente arriba de Colombia, que cotiza 532.00 dólares mensuales como salario mínimo, seguido de Guatemala, que alcanza los 522.30 dólares al mes; continúa Belice, con 519.60 dólares, y Ecuador, donde al mes se perciben 482.00 dólares mensuales.

En los últimos tres sitios en el ranking se encuentra Brasil, con 307.99 dólares mensuales; continúa Argentina, con 231.88 dólares al mes, y culmina la tabla Nicaragua, que muestra un ingreso de 217.61 dólares mensuales.