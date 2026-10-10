Asesinan al periodista Hamurabi Huesca en ataque armado en Oaxaca.

Un ataque armado perpetrado en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca, dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas el periodista y comunicador Hamurabi Sinclair Huesca Manzano, director del portal digital de noticias Pinotepa Comunica. La agresión se registró en la colonia Planta y Porvenir, según confirmaron las autoridades de procuración de justicia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares difundidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las agresiones con armas de fuego ocurrieron en un inmueble ubicado en la intersección de las calles 9ª Poniente y 13ª Sur. Un grupo de hombres armados irrumpió en la zona y abrió fuego de manera directa contra un sujeto identificado con las iniciales D. A. S. A., conocido bajo el alias de “El Darío”, señalado por las autoridades locales como uno de los principales generadores de violencia en la región costera.

Al momento de la agresión armada, el comunicador Hamurabi Huesca, quien también laboraba conduciendo un vehículo de transporte público tipo taxi, permanecía estacionado afuera del establecimiento a la espera de brindar el servicio a la persona que fungía como objetivo principal del ataque. La ráfaga de disparos alcanzó de forma directa al periodista y a otro individuo identificado como O. F. M. M.

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La representación social del estado confirmó que tanto Hamurabi Sinclair Huesca Manzano como O. F. M. M. fallecieron instantáneamente en el lugar de los hechos a causa de las heridas infligidas. Por su parte, D. A. S. A. fue auxiliado y trasladado de urgencia a un hospital regional debido a la gravedad de sus lesiones; sin embargo, las autoridades reportaron su deceso horas más tarde dentro del nosocomio.

Tras los hechos violentos, el presidente municipal de San Miguel Tlacamama, Antonio Olmedo Mendoza, expresó públicamente sus condolencias a las familias de las víctimas y extendió su solidaridad con los integrantes del gremio periodístico en la zona de la Costa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca precisó que la principal línea de investigación sobre el móvil del atentado se centra en una confrontación violenta sostenida entre células rivales del crimen organizado que operan en esa franja territorial.

Integrantes de la comunidad periodística, colegas de la región y organizaciones civiles condenaron de manera enfática el homicidio del director de Pinotepa Comunica y exigieron el esclarecimiento inmediato del caso a las autoridades competentes. Los colectivos remarcaron que este hecho violento representa el segundo homicidio cometido en contra de un trabajador de los medios de comunicación en el estado de Oaxaca en un lapso de tres meses.

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JVR