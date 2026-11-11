Detienen a Ricardo Alejandro ‘N’, presunto implicado en el homicidio del regidor Gabriel Rivas

Ricardo Alejandro “N” fue detenido por su presunta relación con el homicidio del activista y regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos.
La detención ocurrió en la calle bugambilias en la colonia Vicente Estrada en la capital del estado de Morelos y fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado.
Apenas este martes el fiscal general del Estado de Morelos, Fernado Blumenkron informó que todos los integrantes del cabildo de Cuernavaca, incluido el presidente municipal serán citados para rendir se declaración tras el asesinato del regidor y activista Gabriel Rivas.
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“El día de hoy, en las próximas horas, ya estarán entregándose los citatorios para los integrantes del cabildo, y esto nos va a permitir avanzar en esa línea de investigación, además de lo que se hizo al siguiente día de los hechos, que fue el aseguramiento de las oficinas del regidor Gabriel Rivas, de la comparecencia de personal de la regiduría y la documentación que sea necesaria”, indicó Blumenkron Escobar.
Por su parte la gobernadora Margarita González Saravia reiteró que desde el primer momento instruyó acelerar las investigaciones y expresó su confianza en que la Fiscalía General del Estado pueda ofrecer información relevante en los próximos días.
¿Qué le sucedió a Gabriel Rivas?
El regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas fue asesinado en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Morelos.
De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, personas armadas dispararron en contra del servidor público en varias ocaciones mientras este se encontraba manejando su vehículo.
Ante los hechos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que, hace casi un año y medio, el regidor morenista Gabriel Rivas Ríos, asesinado el miércoles, manifestó que recibió amenazas por parte de un grupo criminal, por lo que se le brindó protección.
“El propio Gabriel denunció que había sido objeto de amenazas por un grupo delictivo, presentó una denuncia, le asignaron escoltas y, al paso de los meses, como las medidas son provisionales, ya no se continuó, pero ése es otro tema que también debe valorarse”, dijo Urióstegui Salgado.
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LMCT