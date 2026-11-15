Papa León XIV viaja en helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú | VIDEO

El Papa León XIV llevó a cabo un inusual viaje durante su gira por Perú, al transportarse desde Chiclayo a una comunidad remota y de regreso, en un helicóptero de la Fuerza Aérea de este país, momento cuyo video circuló en redes sociales.

León XIV se encuentra en la tercera y última parada de su gira por Sudamérica, esta vez en Perú, donde el sábado visitó el pueblo de Santa Cruz de Succhabamba, ubicado en la región andina de Cajamarca.

❤️🚁 UN VUELO LLENO DE FE Y CARIÑO



Con el corazón lleno de alegría y profundo cariño, nuestras tripulaciones trasladaron a su Santidad en helicópteros MI17 acompañándolo con todo el profesionalismo, cuidado y dedicación hasta llegar a esta tierra que tanto lo quiere. pic.twitter.com/zYp1ExRrfK — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) November 14, 2026

El pontífice llegó en helicóptero de la Fuerza Aérea, con lo que evitó realizar el trayecto de cuatro horas por carretera desde Chiclayo, el cual, además, es considerado difícil y peligroso, debido a que atraviesa zonas montañosas y barrancos.

Así, la Fuerza Aérea se encargó también de regresar al sumo pontífice a Chiclayo, un momento que difundieron ampliamente en sus canales oficiales.

The world: we're worried for Pope Leo travelling high altitude on a helicopter to Peruvian Andes after his lung surgery.

Pope Leo: Let me have my Tom Cruise moment.

Video: Peruvian Air Force. Watch till the end! pic.twitter.com/ujzkcXCgAg — Paulina Guzik (@Guzik_Paulina) November 15, 2026

“Un vuelo lleno de fe y cariño”, dice Fuerza Aérea tras viaje del Papa

En sus redes sociales, la Fuerza Aérea de Perú compartió el video del viaje en el que transportó al Papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba y de regreso a Chiclayo, y calificó la operación como “un vuelo que nos une en la fe, el amor y la esperanza”.

La Fuerza Aérea del país sudamericano publicó fotografías de las diferentes interacciones que sus integrantes compartieron con el sumo pontífice. Así, se le ve saludando, estrechando la mano con distintos pilotos y siendo parte de una emotiva ceremonia de bienvenida.

❤️🚁 ¡MISIÓN CUMPLIDA EN SANTA CRUZ!



Con el corazón lleno de alegría, retornamos a Su Santidad el Papa León XIV a Chiclayo, luego de cumplir con éxito su traslado en nuestros helicópteros.#LeónVuelveACasa pic.twitter.com/8WLje2s2wo — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) November 15, 2026

Al final, cuando León XIV fue transportado de regreso a Chiclayo, la Fuerza Aérea de Perú declaró: “Misión cumplida”.

Santa Cruz de Succhabamba era visita habitual de León XIV cuando era obispo

La comunidad remota de Santa Cruz de Succhubamba era una de las que frecuentaba León XIV durante su etapa como obispo de Chiclayo, entre 2015 y 2023.

Así, regresó a una comunidad que visitaba varias veces al año para atender a la población rural y donde era conocido como el obispo o el padre Robert, su nombre antes de convertirse en papa.

🇵🇪❤️ ¡CHICLAYO RECIBE AL PAPA LEÓN XIV CON UN SOLO CORAZÓN!



​Recibimos a Su Santidad en nuestro Grupo Aéreo N° 6, donde miles de lambayecanos le dan la bienvenida llenos de fe y emoción.



¡Orgullosos de servir en este histórico encuentro! ✈️



​#LeónVuelveACasa #PapaLeónXIV pic.twitter.com/vRABznrLun — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) November 13, 2026

Durante su estancia celebró una misa en un campo cercano a la parroquia, a la que asistieron aproximadamente 20 mil personas, según estimaciones del Vaticano recogidas por la agencia Reuters.

Este domingo, León XIV continúa su recorrido por Perú en Cusco y Pucallpa. Mientras que, un día después, el lunes 16 de noviembre, León XIV dejará Perú y regresará a Roma.

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