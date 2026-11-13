Papa León XIV exige frenar abusos en Perú

El pontífice pidió ayer a los obispos de Perú enfrentar los abusos sexuales, físicos y psicológicos cometidos dentro de la Iglesia con verdad, justicia y reparación, durante el segundo día de su visita al país. También denunció el machismo, la violencia contra las mujeres y la discriminación.

Ante los obispos peruanos, reunidos en el Palacio Arzobispal de Lima, reconoció el dolor causado por los escándalos del clero y llamó a proteger a las víctimas. “Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, expresó.

Su pronunciamiento ocurre después del caso del Sodalicio de Vida Cristiana, fundado en 1971 y disuelto por orden del Papa Francisco en 2025, tras una investigación del Vaticano que documentó abusos sexuales, físicos y psicológicos.

José Escardó, primer denunciante de los abusos en 2000, señaló antes del viaje que las medidas de la Iglesia no garantizan justicia ni reparaciones suficientes. Otras víctimas, en cambio, reconocen el respaldo de León, quien las escuchó cuando era obispo. El pontífice se reunió con los afectados durante su estancia.

La denuncia. En un encuentro en la Plaza Mayor de Lima, el Papa denunció la violencia contra las mujeres y las actitudes machistas. “Es triste constatar que persiste una mentalidad machista”, afirmó. Perú registró 154 feminicidios en 2024, según los últimos datos oficiales disponibles. León XIV también rechazó la discriminación por origen y apariencia, incluso cuando se presenta como humor. Además, defendió el reparto equitativo de las labores domésticas y rechazó la subordinación de las mujeres a sus parejas. Reconoció también a las madres, tías y abuelas que crían solas a sus hijos.

Advirtió que las apuestas, el alcoholismo, las drogas, la emigración, las dificultades económicas y la violencia doméstica afectan a las familias. También pidió que la riqueza no quede en manos de unos cuantos y que existan condiciones laborales compatibles con la vida familiar. En 2025, la pobreza alcanzó a 25.7 por ciento de la población peruana y a 30.4 por ciento de los hogares encabezados por personas quechua o aimara hablantes.

El recibimiento. Miles de personas abarrotaron las calles del centro histórico de Lima durante el recorrido del pontífice en un papamóvil descapotable. Peregrinos, familias y grupos religiosos se concentraron detrás de las barreras de seguridad para saludarlo.

Las concentraciones en Perú han sido las más numerosas durante los 18 meses de pontificado de León XIV y las mayores registradas en una visita papal desde que unos siete millones de personas recibieron a Francisco en Filipinas, en 2015.

“Gracias por estar aquí y recibirme con los brazos abiertos, como a un hermano. Me hacen sentir como en casa”, expresó.

En la Plaza Mayor, miles agitaron pañuelos amarillos mientras sonaba música andina. También destacaron banderas de México, Costa Rica y Chile. Ángel Esquives, de 56 años, originario de Chiclayo, donde León XIV fue obispo, llegó desde las tres de la madrugada para verlo. “No es sólo para nosotros los de Chiclayo, para todo el Perú esto fue una bendición; amamos mucho a Dios”, dijo.

Zózimo Pérez acudió con un traje diseñado por él, al que llamó “el Guerrero Inca”, con la imagen del pontífice. Entre lágrimas, expresó: “Éste es un regalo del cielo”. También asistió en memoria de su madre fallecida.