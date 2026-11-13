Deportaciones y arrestos de ICE alcanzan récord histórico en 2026

El presidente de EU, Donald Trump, dejó de publicar datos sobre la aplicación de leyes migratorias desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025 y sólo difunde ocasionalmente información de manera intermitente en comunicados de prensa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a 483 mil 200 migrantes durante el año fiscal 2026, la cifra más alta en los 23 años de historia de la agencia. Además, registró más de 491 mil detenciones, en medio de la política migratoria del presidente Donald Trump, que enfrenta un creciente rechazo entre los estadounidenses.

Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), difundidos ayer, corresponden al periodo que terminó el 30 de septiembre. Las deportaciones aumentaron 9.0 por ciento respecto al récord anterior de 442 mil 640, registrado en 2025, y 78 por ciento frente a las 271 mil 480 de 2024, último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden.

El ICE también reportó 474 mil 850 arrestos, casi el doble de los 239 mil 890 del periodo anterior y más de cuatro veces los 113 mil 430 de 2024. Otros registros del DHS sitúan las detenciones por encima de 491 mil, de las cuales casi 475 mil fueron administrativas, es decir, por infracciones civiles y no necesariamente por delitos penales. Sólo en septiembre, los agentes realizaron más de 48 mil arrestos y 44 mil deportaciones. En agosto alcanzaron un máximo mensual de 50 mil 925 detenciones.

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El Tip: Los miembros demócratas del Congreso prometen una supervisión enérgica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras su triunfo en las elecciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró los resultados y atribuyó el incremento a las decisiones del mandatario. “No podría estar más orgulloso de los valientes hombres y mujeres del ICE, quienes acaban de batir nuevos récords históricos”.

El funcionario aseguró que las acciones de la agencia contribuyen a proteger a la población. “Gracias al liderazgo del presidente Trump, el ICE ha sido liberado para perseguir y expulsar a extranjeros ilegales, de modo que podamos salvar vidas estadounidenses”, afirmó.

Perfil de EXPULSADOS. Aunque el gobierno defiende los operativos como estrategia contra “los peores de los peores”, las cifras no detallan cuántos de los detenidos tenían antecedentes penales.

75,740 Connacionales fueron deportados entre enero y mayo

El DHS destacó casos como el de Raúl Génesis Ortiz Moran, ciudadano mexicano acusado de homicidio en segundo grado y agresión sexual agravada por la muerte de una niña de dos años en Virginia. También mencionó a Soili Xiomara Aparicio-Santos, hondureña deportada en abril y condenada, según el departamento, por intentar asesinar a su hijo recién nacido en Nueva York.

Sin embargo, estos expedientes no representan necesariamente la situación de cientos de miles de migrantes detenidos. Un análisis de CBS News encontró que en julio de 2026 más de la mitad de las personas arrestadas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos pendientes en Estados Unidos. Alrededor de 6.0 por ciento tenía antecedentes por delitos violentos.

Por separado, el Instituto de Política Migratoria encontró que sólo 20 por ciento de las aproximadamente 980 mil deportaciones realizadas por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza entre enero de 2025 y julio de 2026 involucró a personas con antecedentes penales. Entre quienes llevaban al menos dos años en Estados Unidos, 71 por ciento no tenía antecedentes.

Mientras que un análisis del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse, encontró que las expulsiones formales representaron 63 por ciento de las deportaciones durante julio y agosto de 2026. El resto correspondió a salidas y retornos voluntarios.

Demasiado lejos. El récord de deportaciones se conoce después de las derrotas republicanas en las elecciones intermedias y en un momento de creciente inconformidad con los operativos migratorios. Las encuestas de salida de CBS News revelaron que 58 por ciento de los votantes consideró que la política migratoria de Donald Trump fue demasiado lejos. Otro 22 por ciento la calificó como adecuada y 20 por ciento opinó que fue insuficiente.

Aunque la seguridad fronteriza mantiene un amplio respaldo, éste no necesariamente se extiende a las operaciones de los agentes federales en ciudades alejadas de la frontera. En una entrevista con el programa 60 Minutes, el magnate reconoció que su estrategia tuvo un costo político. “Creo que fue demasiado duro”, respondió al corresponsal.

El mandatario admitió que recibió elogios por asegurar la frontera y expulsar a delincuentes peligrosos, pero también críticas por deportar a personas que llevaban años en el país, tenían empleos y pagaban impuestos. Mencionó a trabajadores de la jardinería y la hostelería. También expresó interés en trabajar con los demócratas del Congreso para aprobar una nueva legislación migratoria.

271 Mil mexicanos han sido repatriados desde EU

Mantiene la presión. Stephen Miller, uno de los principales impulsores de las medidas migratorias de Donald Trump, asumió el lunes el cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca.

De acuerdo con fuentes consultadas por CBS News, los responsables del ICE recibieron instrucciones para alcanzar aproximadamente 19 mil arrestos semanales, una meta establecida antes de las elecciones intermedias y superior al ritmo histórico de la agencia.

Los demócratas se preparan para tomar el control de ambas cámaras del Congreso en enero. Algunos legisladores anticiparon que revisarán las operaciones, el presupuesto y las tácticas de los agentes migratorios, aunque eso podría verse limitado por el veto presidencial.

Una ley de impuestos y gastos firmada por el presidente en julio de 2025 destinó aproximadamente 170 mil millones de dólares al control migratorio y la seguridad fronteriza. De esa cantidad, 75 mil millones correspondieron a fondos adicionales para el ICE.