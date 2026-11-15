Trump culpa a Biden por ‘desastre’ que llevó a interrupción de vuelos del viernes

Trump señala a administración anterior por "desastre" en FAA que llevó a interrupción de vuelos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a la administración de su antecesor, Joe Biden (2021 - 2025), de dejar el “desastre” en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que llevó a la interrupción total de vuelos del viernes 13 de noviembre.

En su red social Truth, el mandatario estadounidense republicó una noticia del medio Just the News sobre la postura de su gobierno ante el incidente del viernes, que afectó miles de vuelos en todo el territorio nacional y en otros países.

Vuelos parados en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Al respecto, Trump remarcó que, durante la administración de Biden, las FAA fueron arrastradas al “desastre”, con el “mal gasto” de “mucho dinero”, lo cual, dijo, llevó a que “un sistema viejo y roto terminara peor de lo que estaba cuando empezó”.

“La administración de Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaron salió mal. Se gastó mucho dinero de manera imprudente, lo que empeoró un sistema viejo y defectuoso más de lo que estaba al principio”, escribió Trump.

Un pasajero observa la parrilla de vuelos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Ayer, el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, explicó cuál fue la causa del problema, y detalló que este se originó durante labores de modernización de una infraestructura de telecomunicaciones.

Tras montar un router, este comenzó a mandar una cantidad anómala de solicitudes de conexión, lo cual entorpeció la comunicación aérea.

Duffy remarcó que aún no estaba claro el origen de las fallas del router, si fue un error humano, una instalación defectuosa o una falla del equipo suministrado por L3Harris, empresa contratista de la FAA.

Sean Duffy aclara que no debe disculpa por caos aéreo: ‘Nos fue heredado’

En el mismo sentido, Sean Duffy aclaró que, pese a que la interrupción nacional aérea ocurrió bajo su vigilancia, él no debe ninguna disculpa al pueblo estadounidense, pues, remarcó, las causas del incidente le fueron heredadas.

“Ocurrió bajo mi vigilancia, pero hay que ser claros: Nos estamos moviendo a una gran velocidad que no se había visto en la FAA o el Departamento de Transporte en décadas. Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo, la atención que dimos a este asunto”, expresó Duffy, entrevistado por NBC News.

Q: Do you feel you also owe an apology to the American people? This happened on your watch.



Sean Duffy: I can't apologize for what was passed off to us. pic.twitter.com/y3buS9ilvh — Clash Report (@clashreport) November 15, 2026

“Pero no me puedo disculpar por lo que nos fue heredado. Y no puedo culpar a los demócratas o a los republicanos, porque fue culpa de todos ellos. Han sido 20 o 25 años de falta de inversión”, abundó.

En la misma entrevista, Duffy remarcó que está pidiendo “miles de millones de dólares al Congreso” para construir una arquitectura completamente nueva para el transporte aéreo. Además, enfatizó que terminaría el contrato con L3Harris, posible responsable de la falla del viernes.

Donald Trump, en la publicación citada más arriba, urgió al Congreso a “darle el dinero, RÁPIDO”.

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