Ricardo Monreal respalda viaje de Sheinbaum a China; le desea éxito en cumbre de APEC 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México viajó a Shenzhen, China para participar en el el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó su respaldo al viaje que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum a China para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, programada del 17 al 19 de noviembre.

A nombre de la mayoría legislativa en San Lázaro, el diputado federal felicitó a la mandataria y le deseó éxito en su participación en el encuentro internacional, en el que coincidirá con líderes de las economías de la región Asia-Pacífico.

“Queremos enviar nuestra felicitación y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y desearle parabienes en su próxima visita a China, para que siga representando con dignidad, decoro y temple a nuestra nación”, expresó.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Monreal Ávila señaló que la mayoría de los legisladores de Morena espera que la mandataria cuente con el respaldo de los mexicanos durante su participación en la cumbre, cuya sede será Shenzhen, China.

Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros.



Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de… pic.twitter.com/F9UqRLjFlb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 15, 2026

“Queremos, presidenta, que la acompañe la buena vibra de la mayoría de los mexicanos y mexicanas”, manifestó.

El legislador también hizo referencia al lema del encuentro, denominado “Construyendo una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos”, y mencionó que Sheinbaum podría sostener reuniones adicionales con el presidente de China y otros representantes internacionales.

“Le deseamos éxito, presidenta, que seguramente lo tendrá. La esperamos de regreso con buenas noticias”, concluyó.

La participación de Sheinbaum en APEC se da en el marco de los esfuerzos de México por fortalecer sus relaciones económicas y comerciales con los países de Asia-Pacífico, una región estratégica para el intercambio comercial, la inversión y las cadenas globales de suministro.

Más temprano, este domingo, la presidenta Sheinbaum compartió en sus redes sociales un video del momento en el que se dirigía a China, en el cual informó su agenda en la que contempla una reunión con representantes empresariales y su participación en el foro.

“Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros”, escribió.

¡Excelente domingo! Desde la Cámara de @Mx_Diputados, quienes conformamos la mayoría legislativa expresamos nuestro respaldo y los mejores deseos a la Presidenta @Claudiashein en su participación en la APEC 2026. ¡Mucho éxito en esta encomienda por México! pic.twitter.com/HXoFpccEnN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 15, 2026

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LMCT