Sheinbaum viaja a China para participar en la cumbre APEC 2026; busca atraer inversiones a México

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Shenzhen, China, para representar a México en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, donde tiene previsto participar en encuentros con empresarios de las economías integrantes y en las actividades de la cumbre de líderes.
En una publicación en su cuenta de X, la mandataria federal informó que su agenda contempla una reunión con representantes empresariales de los países miembros, además de su participación en el foro.
El objetivo de su visita, explicó, es fortalecer las relaciones económicas y comerciales de México con la región Asia-Pacífico, así como promover oportunidades de inversión y cooperación.
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“Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros”, escribió.
En un mensaje previo a abordar el avión, Sheinbaum Pardo explicó que la delegación mexicana viajaría primero a Tijuana y de ahí continuaría hacia China, debido a la diferencia de 14 horas entre ambos países.
La presidenta adelantó que, una vez en Shenzhen, participaría en un encuentro con empresarios y posteriormente tendría una reunión con integrantes de su gabinete, antes de acudir a las actividades oficiales del foro.
“Búsquenme en la Mañanera que ahí me voy a conectar”, comentó, al explicar que también participaría a distancia en su conferencia de prensa matutina para informar sobre las actividades de su visita.
Reunión con Xi Jinping y empresarios de APEC
La agenda oficial, que se desarrollará del 17 al 19 de noviembre, incluye también una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, así como encuentros con representantes de Canadá, Australia y Vietnam, de acuerdo con la información presentada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Durante su conferencia matutina del 12 de noviembre, Sheinbaum explicó que uno de los propósitos centrales de su participación será presentar el Plan México ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 economías participantes, para exponer las condiciones de inversión en el país y las oportunidades para que compañías extranjeras participen en proyectos productivos.
En el encuentro con Xi Jinping, la mandataria buscará establecer mecanismos de colaboración en ámbitos como salud, medio ambiente y desarrollo científico. Entre los temas de interés mencionó el modelo de hospitales inteligentes que opera en China y que México analiza incorporar.
México será sede de la cumbre APEC en 2028
La participación de Sheinbaum también tiene un significado diplomático, debido a que México será el anfitrión de la cumbre APEC en 2028. La propia Presidenta explicó que decidió acudir a China porque existe la práctica de que el mandatario del país que recibirá la siguiente edición participe en la reunión del año previo.
“En el 28 nos toca a nosotros la reunión de la APEC. Entonces, se acostumbra que el Presidente o Presidenta que va a recibir la estafeta participe en la reunión”, señaló el 25 de septiembre.
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