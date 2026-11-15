Sheinbaum viaja a China para participar en la cumbre APEC 2026; busca atraer inversiones a México

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Shenzhen, China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y promover oportunidades de inversión para México.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Shenzhen, China, para representar a México en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, donde tiene previsto participar en encuentros con empresarios de las economías integrantes y en las actividades de la cumbre de líderes.

En una publicación en su cuenta de X, la mandataria federal informó que su agenda contempla una reunión con representantes empresariales de los países miembros, además de su participación en el foro.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El objetivo de su visita, explicó, es fortalecer las relaciones económicas y comerciales de México con la región Asia-Pacífico, así como promover oportunidades de inversión y cooperación.

“Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros”, escribió.

En un mensaje previo a abordar el avión, Sheinbaum Pardo explicó que la delegación mexicana viajaría primero a Tijuana y de ahí continuaría hacia China, debido a la diferencia de 14 horas entre ambos países.

Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros.



Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de… pic.twitter.com/F9UqRLjFlb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 15, 2026

La presidenta adelantó que, una vez en Shenzhen, participaría en un encuentro con empresarios y posteriormente tendría una reunión con integrantes de su gabinete, antes de acudir a las actividades oficiales del foro.

“Búsquenme en la Mañanera que ahí me voy a conectar”, comentó, al explicar que también participaría a distancia en su conferencia de prensa matutina para informar sobre las actividades de su visita.

Reunión con Xi Jinping y empresarios de APEC

La agenda oficial, que se desarrollará del 17 al 19 de noviembre, incluye también una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, así como encuentros con representantes de Canadá, Australia y Vietnam, de acuerdo con la información presentada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Claudia Sheinbaum y el presidente de China, Xi Jinping, en un encuentro previo. ı Foto: @Claudiashein

Durante su conferencia matutina del 12 de noviembre, Sheinbaum explicó que uno de los propósitos centrales de su participación será presentar el Plan México ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 economías participantes, para exponer las condiciones de inversión en el país y las oportunidades para que compañías extranjeras participen en proyectos productivos.

En el encuentro con Xi Jinping, la mandataria buscará establecer mecanismos de colaboración en ámbitos como salud, medio ambiente y desarrollo científico. Entre los temas de interés mencionó el modelo de hospitales inteligentes que opera en China y que México analiza incorporar.

Este lunes, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para identificar nuevas oportunidades de colaboración y conversar sobre el desarrollo de soluciones conjuntas frente a desafíos… pic.twitter.com/ITVaeOMD4p — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 7, 2026

México será sede de la cumbre APEC en 2028

La participación de Sheinbaum también tiene un significado diplomático, debido a que México será el anfitrión de la cumbre APEC en 2028. La propia Presidenta explicó que decidió acudir a China porque existe la práctica de que el mandatario del país que recibirá la siguiente edición participe en la reunión del año previo.

“En el 28 nos toca a nosotros la reunión de la APEC. Entonces, se acostumbra que el Presidente o Presidenta que va a recibir la estafeta participe en la reunión”, señaló el 25 de septiembre.

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