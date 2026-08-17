Sheinbaum quiere diálogo con China por aranceles a la nuez pecanera mexicana

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno mantiene comunicación con autoridades de China para conocer con mayor detalle las medidas arancelarias impuestas a productos mexicanos, como al de la nuez pecana, y defender los intereses de los productores nacionales.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum señaló que la comunicación se mantiene a través de la Embajada de China en México y que las autoridades mexicanas también han establecido contacto con productores afectados.

“Tenemos comunicación con nuestros homólogos en China a través de la Embajada de China en México, en contacto con los productores y pedimos a ver si se puede informar con mayor detalle este tema”, señaló Sheinbaum.

La declaración ocurre luego de que el Ministerio de Comercio de China determinara de manera preliminar la aplicación de cuotas compensatorias de entre 17.8 y 51.6 por ciento a las importaciones de nuez pecana fresca procedente de México. La medida entró en vigor el 11 de agosto y deriva de una investigación antidumping iniciada por China en septiembre de 2025.

De acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas, las exportaciones directas de nuez pecana de México a China alcanzaron 21.9 millones de dólares en 2024. Sin embargo, el impacto comercial podría ser mayor debido a que parte de la producción mexicana se envía primero a Estados Unidos y posteriormente se reexporta a China.

Ante la decisión preliminar de las autoridades chinas, el Gobierno mexicano trabaja con productores y exportadores para presentar argumentos técnicos con la intención de evitar que las cuotas compensatorias se conviertan en definitivas.

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FGR