Tras determinación del Ministerio de Comercio de China

Sheinbaum quiere diálogo con China por aranceles a la nuez pecanera mexicana

Presidenta informó que su Gobierno mantiene comunicación con autoridades de China para conocer con mayor detalle las medidas arancelarias impuestas a productos mexicanos, como al de la nuez pecana

Nuez pecana.
Nuez pecana. Foto: Especial.
Por:
Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno mantiene comunicación con autoridades de China para conocer con mayor detalle las medidas arancelarias impuestas a productos mexicanos, como al de la nuez pecana, y defender los intereses de los productores nacionales.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum señaló que la comunicación se mantiene a través de la Embajada de China en México y que las autoridades mexicanas también han establecido contacto con productores afectados.

Tenemos comunicación con nuestros homólogos en China a través de la Embajada de China en México, en contacto con los productores y pedimos a ver si se puede informar con mayor detalle este tema”, señaló Sheinbaum.

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La declaración ocurre luego de que el Ministerio de Comercio de China determinara de manera preliminar la aplicación de cuotas compensatorias de entre 17.8 y 51.6 por ciento a las importaciones de nuez pecana fresca procedente de México. La medida entró en vigor el 11 de agosto y deriva de una investigación antidumping iniciada por China en septiembre de 2025.

De acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas, las exportaciones directas de nuez pecana de México a China alcanzaron 21.9 millones de dólares en 2024. Sin embargo, el impacto comercial podría ser mayor debido a que parte de la producción mexicana se envía primero a Estados Unidos y posteriormente se reexporta a China.

Ante la decisión preliminar de las autoridades chinas, el Gobierno mexicano trabaja con productores y exportadores para presentar argumentos técnicos con la intención de evitar que las cuotas compensatorias se conviertan en definitivas.

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