¿Cuánto se incrementará el salario mínimo en 2027?

Cada año el salario mínimo mexicano se incrementa a nivel nacional, incluyendo al listado de las 61 profesiones, oficios, y trabajos especiales, y estos se aumentan conforme el área geográfica.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) publica anualmente el incremento que se tendrá en el salrio mínimo diario, tanto de manera general como en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

Para este incremento se toma en cuenta el salario mínimo vigente, que en este caso es el del 2026, la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR), y un incremento por fijación porcentual.

El MIR tiene la finalidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos, y esta es una cantidad absoluta que no se debe utilizar como referente para fijar salarios como los contractuales, federales, estatales, o municipales.

🟢 Los salarios mínimos vigentes en 2026 son de $315.04 diarios en la Zona del Salario Mínimo General y $440.87 diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.



Consulta la tabla de salarios mínimos 👇 pic.twitter.com/RlAL1jKzer — Conasami (@conasami) January 1, 2026

¿Cuándo se incrementará el salario mínimo en 2027?

El salario mínimo se derermina por el Consejo de Representantes de la Conasami, y este se fijará durante las últimas semanas de noviembre, por lo que aún no se conoce cuál será el incremento definitivo.

El pasado 6 de noviembre la Comisión Consultiva de la Conasami, en la cual participaron los sectores de gobierno, obrero y patronal, concluyó los trabajos y entrega del informe al Consejo Representantes.

Eso significa que los sectores e instituciones que participaron ya emitieron sus recomendaciones y conclusiones, dirigidas al Consejo de Representantes, para fijar los salarios mínimos del 2027.

¿Qué son las Comisiones Consultivas?

Apoyan a nuestro Consejo de Representantes en asuntos particulares. La de 2026 contó con 5 instituciones invitadas y reunió 12 trabajos.



Te contamos más: https://t.co/iijqBhzz7d #SalarioMínimo2027 pic.twitter.com/FruOoCZ33h — Conasami (@conasami) November 6, 2026

En estos se incluyeron elementos técnicos, económicos y jurídicos que evalúan lapermanencia o eliminacioón de las profesiones, oficios y trabajos especiales que se encuentran vigentes.

Asimismo, durante las 9 sesiones en las que se discutieron los 12 estudios que realizaron los tres sectore, se analizaron los efectos que ha tenido la aplicación del mecanismo MIR.

Durante las nueve sesiones se contó con la participación de los tres sectores representantes; gobierno, obrero y patronal, y con las siguientes instituciones:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Banco de México (Banxico)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (FE-UNAM)

Comisión Consultiva de Conasami concluye trabajos y entrega informe al Consejo de Representantes. pic.twitter.com/fG90LHowaq — STPS México (@STPS_mx) November 6, 2026

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