Sin salario digno, 52% de los trabajadores formales

Aunque el empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha alcanzado récords en los últimos meses y millones de trabajadores salieron de la pobreza en el último sexenio, los salarios de las personas aún no alcanzan para cubrir como mínimo dos canastas básicas.

De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 52 por ciento de los trabajadores formales carecen de un salario digno. La asociación civil explicó en conferencia de prensa que 11.9 millones de trabajadores no ganan lo suficiente cada mes para cubrir dos canastas básicas.

11 millones de trabajadores tienen salarios de sobrevivencia

“El reto es que poco más de la mitad de la gente aún no llega a un salario digno y está en niveles de sobrevivencia”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Por industria, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza informó que 85 por ciento de los trabajadores dedicados a labores domésticas no cuenta con un salario digno. En el mismo nivel también se encuentran los dedicados a la preparación de alimentos y bebidas. Si la información se desglosa por género cerca de 5 millones de mujeres no cuentan con un salario para cubrir dos canastas básicas, mientras que en los hombres la cantidad suma más de 6.6 millones.

NO ALCANZA ı Foto: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con datos del IMSS

Para mitigar el número de trabajadores con salarios indignos, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza recomienda seguir con los incrementos al ingreso de los trabajadores. Pero con mayor énfasis en las personas que no residen en la frontera norte porque en dicha región ya se pueden comprar más de dos canastas.

“Seguimos apoyando la recuperación del salario mínimo general, estamos de acuerdo y vemos que las organizaciones patronales van avanzando gradualmente con la meta del plan nacional de desarrollo de la presidenta Sheinbaum que dice 2.5 canastas al 2030 (...) Siempre y cuando el salario fronterizo no siga aumentando”, declaró Gómez en la conferencia.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo general ha incrementado 154 por ciento en 2026 si se compara desde 2018.

En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia, el ingreso mínimo se ubicó en 88.36 pesos diarios, mientras que en este año se ubica en 315 pesos. Estimaciones del Gobierno federal proyectan que el ajuste salarial de 2026 ayudará a 8.5 millones de personas.