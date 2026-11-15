Ignacio Mier exige investigar corrupción en el INE y revisar contratos electorales de 22 años

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, pidió investigar posibles irregularidades en las contrataciones de material electoral del INE.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió investigar y sancionar conforme a la ley las posibles irregularidades cometidas en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Destacó que, además de las irregularidades relacionadas con la gestión de su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala, también deberían revisarse los procedimientos de contratación y adquisición de material electoral que, afirmó, durante más de dos décadas habrían favorecido a un grupo reducido de proveedores.

Sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Además, el coordinador de Morena en el Senado sostuvo que las investigaciones sobre Taddei y otros funcionarios o proveedores no deben afectar el funcionamiento del organismo electoral ni poner en riesgo la preparación de los comicios del 6 de junio de 2027, en los que se renovarán diversos cargos de elección popular.

Indagación no debe centrarse en gestión de Taddei, exige Mier

Mier consideró que, conforme al debido proceso, se deben deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes si se comprueban actos de corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictuosa u otros posibles delitos en los que hubieran participado la exconsejera presidenta, servidores públicos o empresas contratistas.

El Senador de Morena, Ignacio Mier ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, planteó que las indagatorias no deben limitarse a las personas involucradas en el caso Taddei, sino extenderse a las reglas administrativas que han regido las compras, licitaciones y adjudicaciones de materiales electorales.

Señala posibles favoritismos en licitaciones del INE

Ignacio Mier pidió revisar los procedimientos, manuales de organización y lineamientos que, señaló, fueron definidos durante la gestión del expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente INE, Lorenzo Córdova Vianello; el exconsejero Ciro Murayama Rendón, y el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, de cuya gestión Ignacio Mier exigió investigación. ı Foto: Especial

El senador acusó que bajo ese esquema se establecieron requisitos que, lejos de garantizar la competencia entre empresas, habrían funcionado como mecanismos para favorecer a determinados proveedores.

“Trajes a la medida para un grupo de tres o cuatro empresas, en las que nadie podía participar”, afirmó.

Mier sostuvo que las condiciones de las licitaciones y adjudicaciones se modificaban para mantener a los mismos participantes y cerrar el paso a otros competidores.

Sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“Siempre le iban poniendo, en cada una de las adjudicaciones y licitaciones, un candado para que quedara siempre el traje a la medida de los proveedores, algunos desde hace 22 años”, expresó.

Al insistir en que las investigaciones deben alcanzar a todos los posibles responsables, el legislador aseguró que las irregularidades denunciadas no serían exclusivas de la administración de Guadalupe Taddei, sino que corresponderían a prácticas que, según su señalamiento, se habrían mantenido durante varios años en el organismo electoral.

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