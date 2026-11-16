El diputado Daniel Chimal advirtió que la violencia, la incertidumbre y las cargas fiscales frenan proyectos empresariales; pidió aprovechar la cumbre APEC para atraer capitales y cumplir las metas del Plan México.

La presidenta Claudia Sheinbaum debe aprovechar su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, para atraer inversiones, fortalecer las relaciones comerciales y garantizar condiciones de seguridad y estabilidad a los empresarios extranjeros interesados en establecerse en México, demandó el diputado federal del PAN, Daniel Chimal García.

El legislador advirtio que el país enfrenta un escenario adverso para la consolidación de nuevos proyectos empresariales, debido a factores como la violencia, la incertidumbre económica y las nuevas cargas fiscales, condiciones que, sostuvo, ponen en riesgo la llegada de capitales y la generación de empleos.

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Señaló que existe preocupación por el cumplimiento de las metas del Plan México, anunciado por la presidenta hace dos años, por lo que consideró que la gira presidencial representa una oportunidad para impulsar este proyecto económico y presentar sus alcances ante inversionistas internacionales.

El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García ı Foto: Cámara de Diputados

“Este tipo de giras como la de la mandataria en China para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde, ante mil empresarios se expone el modelo de inversión del Plan México, es realmente importante aprovechar”, expresó.

Chimal García destacó que los encuentros bilaterales con los mandatarios de China y Canadá, así como las reuniones con representantes del sector empresarial, pueden contribuir a ampliar las oportunidades comerciales y posicionar a México como un destino para nuevas inversiones.

Sin embargo, insistió en que la promoción económica debe acompañarse de una estrategia de seguridad que proteja a las empresas y genere certidumbre para quienes decidan invertir en territorio nacional.

“Necesitamos más inversiones para generar dinamismo económico, necesitamos más inversiones para proyectar una fuente de empleos y de manera paralela, se requiere una estrategia de seguridad y blindaje a las empresas”, sostuvo.

El panista afirmó que su partido ha defendido históricamente al sector empresarial y la protección de las inversiones, por lo que rechazó que el incremento de las cargas fiscales sea la vía para sostener el crecimiento económico.

“No es con cargas fiscales como se mantiene el ritmo de una economía, es con seguridad, con estabilidad y dando oportunidades”, manifestó.

Asimismo, alertó sobre los costos que representan la intimidación, el acoso, las extorsiones y el cobro de piso para los empresarios. De acuerdo con las cifras que citó del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estas problemáticas han generado pérdidas cercanas a los 115 mil millones de pesos para las empresas en México.

El diputado señaló que detrás de esas cifras existen negocios que cierran, inversiones que se pierden y fuentes de empleo que desaparecen, además de empresarios que enfrentan amenazas por mantener sus actividades productivas.

“Insistimos que no se trata de simples cifras, sino es un asunto de seguridad para quienes generan empleos, invierten, confían, aún, en la estabilidad económica y son objeto hoy en día de extorsiones y amagos por cobros de piso que llegan a ser mortales”, concluyó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en China para participar en la APEC. ı Foto: Presidencia

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LMCT