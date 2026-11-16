Claudia Sheinbaum lleva al mundo voz de un México soberano, destaca Rosa Icela Rodríguez

Al encabezar la conferencia matutina por séptima vez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevará “al mundo la voz de un México soberano”, con su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Al arranque de Mañanera del Pueblo de este lunes, la funcionaria federal comentó que la participación de la mandataria en esta cumbre es motivo de orgullo y recalcó que su mensaje será el de llamar a que se construyan condiciones de bienestar económico para la población.

“Es motivo de orgullo que nuestro país esté representado por una mujer con la inteligencia, preparación y respaldo popular de nuestra presidenta, quien lleva al mundo la voz de un México soberano, con principios y con la convicción de construir mejores condiciones de desarrollo económico y bienestar para su pueblo”, dijo.

Recordó que Claudia Sheinbaum Pardo estará fuera del país hasta el viernes 20 de noviembre y confirmó que su ausencia fue notificada oportunamente al Congreso de la Unión.

“Conforme a la legislación vigente notificaremos a la mesa, ya notificamos a la mesa directiva de la Cámara de Senadores sobre la salida de la presidenta del 15 al 20 de noviembre, ya que ella estará de regreso en los primeros minutos del viernes 20 con el propósito de encabezar la ceremonia por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana”, explicó.

En este viaje la acompañan el canciller Roberto Velasco; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; el secretario de Salud, David Kersenovich; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, así como la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Esta es la séptima ocasión en que Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia presidencial. La última vez fue el pasado 21 de agosto, cuando la jefa del Poder Ejecutivo Federal se ausentó por motivos de salud.

Antes, también la cubrió en abril, cuando Claudia Sheinbaum Pardo viajó a España; en diciembre de 2025, a Estados Unidos; en junio de 2025, a Canadá; en abril de 2025 a Honduras y en noviembre de 2024, a Brasil.

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FGR