Mañanera del Gobierno federal: 16 de noviembre del 2026; la encabeza la titular de Segob

Este lunes 16 de noviembre del 2026 desde la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Palabras de Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo

Buenos días tengan todas y todos.

Este lunes damos inicio a la Mañanera del Pueblo desde esta tribuna de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de mantener este diálogo cercano y transparente que permite tener informada a la población del trabajo que realiza el gobierno de la Cuarta Transformación.

Durante los primeros minutos de este domingo, como ustedes saben, la Presidenta emprendió su viaje rumbo a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China, la nación más poblada del mundo, y nuestra Presidenta ya se encuentra allá.

Es motivo de orgullo que nuestro país esté representado por una mujer con la inteligencia, preparación y respaldo popular.

Nuestra Presidenta lleva al mundo la voz de un México soberano, con principios y la convicción de construir mejores condiciones de desarrollo económico y bienestar para su pueblo.

En este viaje la acompañan el canciller Roberto Velasco; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; el secretario de Salud, David Kershenobich; y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; así como la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Conforme a la Legislación vigente notificamos a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores sobre la salida de la Presidenta, del 15 al 20 de noviembre, ya que ella estará de regreso en los primeros minutos del viernes 20, con el propósito de encabezar la Ceremonia por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Y como parte de esta visita, tiene prevista una reunión la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el presidente de China, Xi Jinping, así como de las y los secretarios del gobierno mexicano con integrantes del gobierno chino.

Este lunes, queremos aprovechar para informar una muy buena noticia que dio a conocer el Banco Mundial el pasado viernes, lo dio a conocer públicamente, y es que, entre 2018 y 2026, millones y millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Qué importante es. Esto es resultado de la política que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta política conocida por todas y todos ustedes: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Hoy se han mejorado las condiciones de vida de millones de familias, se ha recuperado el poder adquisitivo incrementando el salario mínimo. Y los programas sociales llegan directamente a quien más lo necesita.

El compromiso de los gobiernos de la transformación es que el pueblo de México viva con bienestar y tenga acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la seguridad social.

Vamos a dedicar la Mañanera a este tema y para ello, nos acompañan dos expertos en desarrollo.

La doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado, lingüista y profesora investigadora en El Colegio de México, egresada también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con doctorado por la Universidad de Nueva York y actualmente es subsecretaria de Ciencias y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

También está con nosotros el doctor Julio Berdegué Sacristán, ingeniero agrónomo e investigador especializado en políticas agrícolas, desigualdad territorial y economía rural. Él fue representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO y exsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Hoy coordina los asuntos agroalimentarios del Gobierno de México para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Primero vamos con la gustada sección Quién es Quién en los Precios, con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante.

Y concluidas las exposiciones, responderemos a sus preguntas.

Adelante, por favor, Iván.

Gracias.

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FGR