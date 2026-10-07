Alistan 12 mil consultorios para dar atención universal

El Gobierno federal instalará 12 mil consultorios de atención primaria en los 24 estados adheridos al IMSS-Bienestar como parte del plan para universalizar los servicios de salud a partir de 2027. La población recibirá recursos directos para adecuar los espacios, mientras la Federación adquirirá el equipo y reclutará al personal, incluidos profesionales jubilados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que los consultorios dispondrán de 60 medicamentos básicos y recibirán a cualquier persona. Se rehabilitarán casas de salud abandonadas, lugares de trabajo y otros espacios comunitarios, con servicios que podrán vincularse al programa Salud Casa por Casa.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, explicó que los Consultorios SUS (Servicio Universal de Salud) atenderán sin importar la derechohabiencia. El paciente recibirá una valoración para detectar riesgos y signos de alarma, orientación y canalización cuando necesite servicios especializados: “La regla fundamental del modelo médico es cero rechazos. Esto no significa que todo se va a resolver en el Consultorio SUS, pero que todo tendrá una ruta clara de atención y en su caso de referencia”.

El Tip: hasta ahora 73 mil médicos y enfermeros se han postulado para participar en los consultorios.

Svarch sostuvo que los consultorios tendrán una cartera homogénea de medicamentos y líneas de atención para cada problema de salud. También intercambiarán información con los distintos sistemas sanitarios. Una aplicación y un chatbot ayudarán a localizar la unidad más cercana y conocer los turnos disponibles.

El subsecretario de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, señaló que en lo que resta de 2026, la autoridad sanitaria trabajará en la instalación de las unidades y la convocatoria de personal.

La Secretaría de Bienestar, por su parte, comenzó asambleas para integrar comités ciudadanos que recibirán los recursos destinados al pintado y arreglo de los espacios.