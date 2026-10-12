IP pide que cuotas al IMSS se reflejen en atención médica adecuada para los trabajadores

La Iniciativa Privada (IP) de México pidió que los trabajadores sean atendidos de manera adecuada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dado que, las empresas cumplen puntualmente con sus obligaciones patronales y esperan que se traduzca en servicios de salud eficientes.

“Desde el sector empresarial hemos señalado deficiencias en el IMSS en cuanto al tratamiento a nuestros trabajadores. Las empresas cumplimos puntualmente el pago correspondiente al seguro social y lo que pedimos a cambio es que nuestros trabajadores sean atendidos de manera adecuada”, indicó José Medina Mora Icaza, presidente del CCE.

José Medina Mora Icaza agregó que hay deficiencias en la atención como el hecho de que las cirugías se postergan hasta por seis meses a debido a la falta de equipo básico y de insumos, así como la escasez de medicamentos que afecta el seguimiento de los tratamientos de recuperación.

“Vemos que en muchos casos no existen las herramientas necesarias y que van posponiendo operaciones que son fundamentales, hemos conocido casos de personas que tardan seis meses en programar una cirugía y cuando están en el quirófano resulta que no hay las herramientas necesarias para la operación y se tiene que posponer”, indicó durante una conferencia de prensa.

Asimismo, José Medina Mora Icaza señaló que, la escasez de medicinas entorpece la atención médica, y aunque se han tenido cambios, desde 2018 hay una “crisis en el abastecimiento de medicamentos”.

Sobre la reciente jornada nacional de movilizaciones que mantienen trabajadores en activo, jubilados y pensionados del IMSS, dijo que deben tener la oportunidad de negociar las condiciones a través de los sindicatos “y cuando esos sindicatos no representen a la fuerza laboral, pues se haga el ejercicio de que los trabajadores estén representados”, apuntó.

El sector empresarial también expresó su respaldo a la estrategia del secretario de Salud, David Kershenobich, enfocada en fortalecer la prevención para frenar el avance de padecimientos.

Y para lograrlo, el CCE se comprometió a colaborar con la dependencia para detectar y prevenir a tiempo padecimientos silenciosos como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, y de esa forma se garanticen mejores condiciones de salud para los trabajadores.

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FGR