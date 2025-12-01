Medina Mora: CCE no es oficialismo ni tampoco oposición

“El CCE no es oficialismo, pero tampoco es oposición. El CCE es institución y a partir de la institución debemos tener un diálogo con respeto”, aseguró José Medina Mora Icaza, próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al afirmar que en todos los temas nacionales lo que busca la Iniciativa Privada es aportar su perspectiva para enriquecer las propuestas del Gobierno y con esto lograr mejores condiciones para el país, como él lo señala: “dialogar para avanzar”.

En entrevista con La Razón, el también expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que la perspectiva del sector privado siempre ha sido la de acompañar y complementar la “visión del Gobierno”.

El Dato: El Consejo Coordinador Empresarial fue fundado en 1976 para representar al sector empresarial mexicano, buscando una voz única que defendiera los intereses de la IP.

A unos días de asumir la dirección del máximo órgano cúpula del país, el empresario sostuvo que el Plan México —propuesta del Gobierno federal para alcanzar el desarrollo económico regional— es una iniciativa “de futuro muy clara” y que al sector que representa le tocará aportar para que sea una realidad; sin embargo, es necesario que se reactiven las inversiones, las cuales, reconoce, aún se enfrentan a limitantes para que se materialicen, entre las que se encuentra la incertidumbre que se ha generado por los aranceles de Estados Unidos.

Ante ello, aseguró, el sector privado tiene como objetivo “destrabar” los proyectos de inversión para que el desarrollo económico se dé, pero también reconoció que se debe continuar con las políticas públicas y los programas sociales que permitan la distribución de la riqueza.

“A veces, los gobiernos tienen que elegir entre impulsar el crecimiento económico o la distribución de la riqueza. Los últimos siete años ha sido prioridad la distribución de la riqueza, creo que ha sido bueno para el país. Hoy se da la coyuntura de seguir con esas políticas públicas y programas sociales, pero reactivar la inversión y con eso lograr el crecimiento económico. Está en las oportunidades”, añadió.

19 comisiones de trabajo conforman al organismo cúpula

Tras los cambios constitucionales que se comenzaron a gestar desde el año pasado, en especial al Poder Judicial de la Federación, el sector privado mexicano señaló que se daba paso a un periodo de incertidumbre, porque las reglas del juego habían cambiado; no obstante, para el próximo líder de los empresarios, la reforma judicial y el nerviosismo que generó ya es cosa del pasado.

“Eso ya pasó y las empresas valoran oportunidades y riesgos como está la situación y creemos que existe la oportunidad de que estos nuevos jueces y magistrados, en la medida en que sus decisiones las tomen con respecto a lo que dice la Constitución, van a generar certidumbre, confianza e inversión. Entonces, consideramos que existe esa coyuntura que nos da la oportunidad de generar certidumbre”, admitió el empresario, al sostener que muchas veces, se dice que el país podría estar en una situación mejor, pero cuando se les pregunta a las empresas extranjeras si ven los riesgos tras los cambios constitucionales, éstas mismas señalan que la incertidumbre está en otras latitudes donde hay guerras, y a pesar de eso, cada empresa hace una valoración y al final decide invertir.

“Nos dicen, a ver ‘¿incertidumbre? Invertir en Europa a un lado de las guerras’; a veces nos hace falta ubicarnos en la realidad geopolítica mundial y ver que tenemos ventajas competitivas”.

El Tip: El CCE es el máximo órgano que representa al sector privado en México, actualmente, agrupa a 14 organizaciones cúpula que engloban a más de 2 mil asociaciones.

Respecto al actuar de los jueces, magistrados y ministros que fueron elegidos en junio pasado, consideró que tanto al sector privado como a los ciudadanos les corresponde “observar” su actuar y señalar cuando se cumple la ley y cuándo no. “En la medida que se pueda demostrar que efectivamente toman decisiones con respecto a la ley, es como se genera la certeza y nos toca a la ciudadanía estar observando y señalando si esto sucede o no, reconociendo cuando sucede y señalando si no”, reiteró.

El empresario insistió en que su labor será acompañar, pero también mejorar las propuestas, políticas públicas y objetivos del Gobierno mexicano en temas de salud, educación, pero especialmente en seguridad, “todos queremos un México con seguridad, justicia y paz”.

Al respecto, aseguró que la estrategia de seguridad que ha planteado la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sí “está dando resultados”, pues afirma que ya hay coordinación e inteligencia; no obstante, dijo, se requiere que la ciudadanía también aporte y complemente el plan que tiene el Gobierno para que se mejore este rubro, como los observatorios ciudadanos de seguridad. La Comarca Lagunera fue una de las zonas más violentas del país y también de Latinoamérica, pero fue gracias a la colaboración de las policías estatales de Durango y Coahuila, más cinco policías de los municipios colindantes, Ejército, elementos de la Guardia Nacional y al Observatorio Ciudadano de Seguridad que se lograron cambios en la región, indicó el expresidente de Coparmex.

Enfatizó que han notado cambios, ya que, tan sólo en un año de gobierno se han incautado mil 150 narcolaboratorios, más armas, drogas y se ha detenido a más personas que en otros años, “los resultados saltan a la vista”.

“El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, nos hace ver que nos hace falta mucho para lograr ese México con seguridad, justicia y paz, pero tenemos que reconocer los avances”, puntualizó.