Sheinbaum destaca crecimiento de México frente a OCDE

Mientras el promedio de crecimiento económico de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está en 0.7 por ciento, México ha conseguido un incremento de 1.4 por ciento, lo cual es producto de la inversión en la construcción de vivienda y obras, así como el impulso en la producción de electrónicos, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Por eso mi optimismo de que vamos bien y lo que estamos haciendo, el Plan México, el impulso a la infraestructura, pues nos está ayudando de manera importante continuar con el aumento salarial y los programas de bienestar”, declaró en su conferencia la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum destacó que México es el séptimo país con mayor crecimiento económico entre los miembros de la OCDE, debajo de Irlanda, Suiza, Eslovenia, entre otros.

Explicó que la economía de los países ha mostrado una baja debido a situaciones globales como los conflictos que impactaron la disponibilidad y precio de los combustibles, así como la política arancelaria que emprendió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A diferencia de los demás países, Claudia Sheinbaum destacó, México ha conseguido un crecimiento económico por los diversos planes gubernamentales para impulsar la producción nacional, los proyectos de energía.

“Entonces la construcción ha impulsado de manera muy importante. La otra es el crecimiento de un sector que es el de los electrónicos. Dado el crecimiento de Estados Unidos de la inteligencia artificial, hay muchas plantas en México que están creciendo para la producción de diversos elementos electrónicos. Y otros sectores, incluso la automotriz, que tuvieron un en algunos casos estancamiento de algunas empresas, otras disminución por los aranceles de Estados Unidos y que hoy se están recuperando”, dijo.

Claudia Sheinbaum también aseguró que el proyecto de Humanismo Mexicano ha dado resultados en beneficio de las y los mexicanos, llevando a que los efectos ya fueran reconocidos desde fuera, como por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que destacò que México contribuyó con el 60 por ciento de la reducción de la población en situación de pobreza en 2024.

De 2014 a 2014, el país registró la mayor reducción promedio anual de la pobreza entre los 16 países de América Latina, con una disminución de 2.3 puntos porcentuales por año.

“Es decir, hay crecimiento, pero muy importante en distribución de la riqueza. El crecimiento sin distribución de la riqueza, pues no necesariamente beneficia a la población. Aumento salarial, programas de bienestar permiten que haya una mayor distribución, reducción de la pobreza y un momento de México en donde estamos incluso en mucho mejores condiciones que muchos países de esta organización a la que pertenece México desde los 90, donde están prácticamente todos los países desarrollados”, resaltó.

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FGR